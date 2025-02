L'Hermione rouvre ses portes à Anglet malgré des incertitudes pour sa restauration

La frégate L'Hermione, toujours en attente de la fin de sa restauration à Anglet, rouvre ses portes au public pour une nouvelle saison. Malgré une somme de 4,5 millions d'euros encore à réunir pour terminer les travaux, le navire historique propose des visites guidées et des espaces d'exposition pour sensibiliser le public à son histoire et à son importance.

Anglet : « L’Hermione » rouvre ses portes au public pour une nouvelle saison malgré des incertitudesLa frégate « L’Hermione », toujours en attente de la fin de sa restauration à Anglet , démarre une nouvelle saison.

Elle vient de rouvrir ses portes au public et compte sur sa mobilisation pour aller au bout de ce chantier commencé depuis septembre 2021, qui avait emmené le marquis de La Fayette aux États-Unis pour annoncer au général George Washington le soutien de la France dans la lutte pour l’indépendance en 1780, est toujours en cale sèche à Anglet. Dépouillée de ses mâts, de ses voiles, de ses cordages et de ses canons, elle fait l’objet d’une restauration beaucoup plus importante que ce qui était prévu lors de son arrivée dans la forme de radoub du port de Bayonne, à Anglet, le 16 septembre 2021. Le chantier pour la libérer des champignons qui ont rongé une partie de sa coque et de ses membrures, dix ans après sa première mise à l’eau, s’est surtout révélé plus coûteux. Ce qui a conduit l’association Hermione La Fayette à prendre ses quartiers en bordure de l’avenue de l’Adour. D’imposantes structures préfabriquées ont été installées pour accueillir le bureau d’accueil et la vaste salle d’exposition.« L’Hermione » cherche toujours 4,5 millions d’euros pour finir ses réparations. Elle compte sur le mécénat, mais pour l’heure, le compte n’y est pas et le chantier est désormais à l’arrêtDepuis le 8 février, les portes ont été rouvertes au public, 12 avenue de l’Adour, à Anglet, pour une nouvelle saison. « On peut visiter librement le chantier, aux heures d’ouverture, ou faire des visites guidées, indique Estelle Collineau, guide. Nous proposons deux types de visites guidées, ‘Histoire et découverte’, autour de l’histoire de la frégate, de sa restauration et de ses navigations, et ‘Au cœur du chantier’, pour expliquer la restauration en cours. » « Des visites scolaires sont possibles, comme des visites de groupes et même une privatisation des lieux pour des entreprises », ajoute Dominique Pascassio-Comte, en charge de l’accueil. « Nous travaillons pour cela beaucoup avec les offices de tourisme de Bayonne, Anglet et Biarritz, et nous nous tournons vers ceux des Landes. » Pour tenter de séduire un peu plus le public, le prix des visites libres a été réduit de 12 à 10 euros. Les visites guidées sont à partir de 12 euros (9 euros pour les 6-15 ans). Jusqu’au 6 avril, ‘L’Hermione’ est ouverte, les mercredis, jeudis et vendredis, de 14 heures à 17 heures, et les samedis et dimanches, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures.Le navire de combat, appartenant à la Marine nationale, a accosté quai Édouard-Castel, le 29 octobre. Il est ouvert à la visite jusqu’au 1er novembre inclus, l’occasion de découvrir ce bâtiment aux dimensions impressionnantes qui revient d’une mission en Atlantique NordDepuis son arrivée en septembre 2021, le départ de « L’Hermione » a été chaque année annoncé pour la suivante. Mais l’évaluation finale du coût des réparations à entreprendre, pour un montant de 10 millions d’euros, a bouleversé tous les calendriers. « Les soutiens publics sont de plus en plus difficiles à avoir dans un contexte économique et politique compliqué » Si l’association Hermione La Fayette est parvenue à obtenir un soutien public pour la moitié de cette somme, il lui appartient de trouver les 5 millions d’euros restants. Ce qu’elle a entrepris de faire depuis l’an dernier. Entre-temps, les deux entreprises chargées des travaux de restauration, la société, installée à Thouars, dans les Deux-Sèvres, spécialisée dans les bois de charpente de monuments historiques, et le « Nous venons de vivre une année difficile », admet Émilie Beau, directrice de l’association Hermione La Fayette, basée à Rochefort. « Nous consacrons tout notre argent à la restauration. Ce qui explique l’importance des visites. Mais les soutiens publics sont de plus en plus difficiles à avoir dans un contexte économique et politique compliqué. En plus, il y a eu les Jeux olympiques et l’achèvement de la restauration de Notre-Dame, qui constituaient des priorités. Nous n’avons donc pas eu le soutien espéré de l’État. »Pour la directrice de l’association, une lueur d’espoir vient du renouvellement des partenariats avec les entreprises mécènes déjà présentes. « L’autre élément favorable est que depuis la fin de l’année 2023, les soutiens privés qui nous sont apportés peuvent être défiscalisés », ajoute-t-elle, « nous serons en mesure de faire un bilan plus complet d’ici à quelques mois. » L’autre enjeu est de réussir à terminer les réparations « le plus rapidement possible », d’autant que la présence de la frégate, dans la forme de radoub du port de Bayonne, n’est pas sans incidence. La drague « Hondarra », qui désensable quotidiennement l’embouchure de l’Adour, doit notamment se rendre au pôle de réparation et construction navales, à La Rochelle, pour assurer sa maintenanc





