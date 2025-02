L'extrême droite autrichienne ne gouvernera pas

Après des négociations infructueuses, le FPÖ et l'ÖVP ne formeront pas de coalition. De nouvelles élections sont désormais prévues.

Le chef du parti d' extrême droite FPÖ , Herbert Kickl , a annoncé ce mercredi 12 février avoir renoncé à former une coalition avec les conservateurs, à cause de profondes dissensions. Son parti était arrivé en tête des législatives fin septembre avec près de 29 % des voix. Pour la première fois aux portes de la chancellerie, le Parti autrichien de la liberté ( FPÖ ) a renoncé ce mercredi 12 février à former une coalition avec les conservateurs de l' ÖVP .

Dans un communiqué, les conservateurs de l’ÖVP ont blâmé Herbert Kickl pour son refus de faire des compromis et d'établir un partenariat d'égal à égal, développant des fantasmes de toute-puissance, selon le secrétaire général du parti, Alexander Pröll. Fin de la taxe carbone, «asile zéro», attaque des ONG, des médias ou des personnes LGBT : le FPÖ n’a pas reculé d’un pouce sur sa volonté de renverser la table, faisant fi d’un système parlementaire basé sur le compromis. Les négociations avaient débuté il y a un peu plus d’un mois entre le FPÖ, arrivé pour la première fois en tête avec près de 29 % des voix aux législatives fin septembre, et l’ÖVP (26,3 %), à la suite de l’échec des précédentes discussions. La droite avait d’abord tenté de former une coalition «tout sauf Kickl» avec la gauche et les libéraux. Sans réussir à trouver un compromis. L’ÖVP affaiblie avait alors tendu la main à son ennemi, s’asseyant sur une promesse de campagne. Mais les tensions ont rapidement affleuré, Herbert Kickl brusquant cette formation, habituée au pouvoir depuis 1987. Le FPÖ tenait la main haute sur l’Intérieur, or les conservateurs, qui leur avaient cédé ce portefeuille fin 2017, sont échaudés par l’expérience : les services de renseignement occidentaux avaient pris leurs distances en raison des liens du parti d’extrême droite avec la Russie. Ce qui pose de graves problèmes, avait averti l’ÖVP. Elle avait donc proposé de confier à Herbert Kickl uniquement les domaines de l’asile et de la migration.Autre problème de taille : la droite réclamait un positionnement clair de la coalition contre la Russie, selon un document confidentiel révélé par les médias. Je crois que cela ressemble un peu à la façon dont le président américain Donald Trump s’y prend, dans le sens où il veut vraiment tenir ses promesses électorales une par une. La droite a déjà gouverné deux fois avec le FPÖ en Autriche. Mais c’était elle qui occupait alors la chancellerie et représentait le pays à Bruxelles, imposant un ordre du jour pro-européen. Herbert Kickl a opté, lui, depuis le début des négociations pour une ligne dure. Afin de construire son pouvoir, il crachait sur les alliances classiques et refusait de faire des concessions. Après l’échec des discussions, de nouvelles élections se profilent, pour lesquelles le FPÖ est désormais crédité de 35 % des intentions de vote. L’ÖVP a chuté à environ 18 % et se trouve maintenant en troisième position, derrière les sociaux-démocrates, dans les sondages d’opinion. A moins que les autres partis réamorcent le dialogue. La gauche et les libéraux lui ont proposé mardi de renouer le contact afin d’éviter que les plus longues négociations jamais observées en Autriche depuis l’après-guerre ne débouchent que sur de l’instabilité. Depuis le début des pourparlers, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à plusieurs reprises à Vienne pour défendre les droits fondamentaux. Les inquiétudes grandissent sur les conséquences du blocage actuel pour l’économie, ce pays de 9,2 millions d’habitants en mauvaise passe économique n’ayant toujours pas voté de budget pour 2025





