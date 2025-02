L'extrême droite attaque la laïcité via les crèches de Noël

Le député RN Yoann Gillet propose une modification de la loi de séparation des Églises et de l'État pour permettre l'installation de crèches de Noël dans les bâtiments publics. Ce projet de loi est vu comme une attaque contre la laïcité et la liberté de conscience par ceux qui défendent les principes d'émancipation et de neutralité active de la République.

Le 10 février 2025, Yoann Gillet, député RN de la première circonscription du Gard, a déposé un projet de modification de l'article 28 de la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Il demande ni plus ni moins que soit expressément mentionnée l'autorisation d'installer des crèches de Noël dans les bâtiments publics.

Depuis le milieu des années 1980, sous des influences diverses et rétrogrades, la plus grande loi de liberté et de concorde civile jamais votée dans notre pays, la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, dont nous fêterons bientôt le 120e anniversaire, est attaquée ouvertement, tant par l'islam radical et ses idiots utiles que par une réaction catholique appuyée sur l'extrême droite post-pétainiste représentée par le RN. Ces attaques n'ont à dire vrai jamais cessé depuis le 10 décembre 1905 et ont souvent été couronnées de succès, comme si la République n'osait pas défendre ses idéaux. Mais depuis quarante ans, l'alliance de facto entre les faux-amis de la laïcité qui confondent à dessein liberté de conscience et « liberté religieuse », qui veulent réduire la laïcité à une sorte de neutralité paralysée de l'État, les islamistes séparatistes qui veulent garder sous leur coupe intégriste tous les Français musulmans et une extrême droite qui n'a jamais œuvré que pour un France xénophobe, blanche, catholique, apostolique et romaine, est devenue patente. Elle s'appuie en outre sur les choix constants du Conseil d’État, qui a toujours rabattu la laïcité, idéal d’émancipation, sur les revendications étroites des individus, privilégiant toujours les secondes sur la première. À LIRE AUSSI : Henri Peňa-Ruiz : 'Jean Baubérot, le RN, les escrocs de l'islamophobie... les laïcités dévoyées, et celle qui émancipe' C’est ainsi que dans ses décisions n° 395223 et n° 395122 du 9 novembre 2016, le Conseil d’État, jugeant « contre la loi », a renversé l’un des articles les plus indiscutables de la loi de séparation, l’article 28, qui stipule « qu'il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Malgré la clarté de cette rédaction et alors que la question de la présence de crèches dans les mairies ne s’était jamais posée jusqu’au coup de force de Robert Ménard à Béziers en 2014 qui a transgressé la loi en installant une crèche dans la sienne, le Conseil d'État a trouvé le moyen, dans une décision confuse et contournée, d’aller sonder les cœurs et les reins des élus municipaux. Il a estimé en effet que si une crèche était installée en mairie d’un point de vue culturel, alors il s’agissait d’une exposition d’art et pas d’un signe religieux. On nageait en plein jésuitisme, c’est le cas de le dire… Peut-on imaginer qu’installer dans la maison commune, à la date de Noël, un dispositif mettant en scène la naissance miraculeuse du fils de Dieu sans conception humaine, sous l’égide de l’étoile polaire qui mène les rois mages jusqu’au Christ, soit autre chose que l’affirmation de la religion catholique ? Non, bien sûr. Offensive contre la liberté de conscience menée par le RN Immédiatement, tout ce que la France compte de mairies, de conseils départementaux et régionaux réactionnaires, s'est jeté sur l’aubaine et a saturé l’espace public de ces signes religieux indiscutables qui ont parfaitement leur place dans les églises, où nous sommes d’ailleurs nombreux à les aller admirer, mais pas dans les mairies. Et l’on nous a inventé des « traditions séculaires » datant de la veille pour défendre avec férocité cette régression de la citoyenneté républicaine tendant à consolider ce premier pas vers une reconnaissance des « racines chrétiennes de la France ». À LIRE AUSSI : 'Nous appelons à un réarmement idéologique et politique massif et sans équivoque autour de la laïcité' Il se dit dans les milieux juridiques informés que cette décision a été prise comme une sorte de compensation offerte aux catholiques, après que le Conseil d’État eut cédé, l’été précédent, à la manipulation islamiste destinée à revictimiser les musulmans après l’effroyable attentat de Nice, autour de l’imposition du port du burkini sur les plages de la Méditerranée… Depuis, à cause de cette décision que nous qualifierons d’irresponsable, une forme d’irritation sourde court dans le pays, entre ceux qui défendent les principes d’émancipation, de liberté et de neutralité active de la laïcité et les nostalgiques des messes tridentines et des soutanes régnant sur la société. Dans le cadre de l’offensive générale menée contre la liberté de conscience, en particulier en cette année commémorative majeure, le RN prend prétexte de cette situation pour tenter aujourd’hui de fragiliser plus encore la loi de séparation des Églises et de l'État





