L'Exosquelette Connecté d'Atalante X : Une Révolution pour la Mobilité

Wandercraft, une start-up française, a développé Atalante X, un exosquelette piloté par intelligence artificielle qui permet aux personnes en fauteuil roulant de marcher à nouveau. Présenté lors du Sommet de l'IA à Paris, l'exosquelette a suscité l'intérêt du public et des autorités pour ses capacités révolutionnaires.

La technologie médicale a fait un bond en avant grâce à l'innovation. La start-up parisienne Wandercraft a démontré les capacités révolutionnaires de son exosquelette piloté par intelligence artificielle lors du Sommet de l'IA à Paris. Présenté devant Emmanuel Macron, l'exosquelette Atalante X permet aux personnes en fauteuil roulant de marcher à nouveau, brisant les barrières de la mobilité .

\Fondée en 2012, Wandercraft a développé cette technologie avancée qui permet aux patients présentant des troubles de la marche, y compris ceux avec des déficiences des membres supérieurs ou des troubles cognitifs, de se lever et de marcher les mains libres. Atalante X est déjà approuvé pour le remboursement aux États-Unis et attend l'autorisation des autorités européennes et françaises. Jean-Louis Constanza, cofondateur de Wandercraft, a démontré l'impact positif de l'exosquelette avec son fils Oscar, atteint d'une maladie neuromusculaire, qui peut maintenant marcher grâce à Atalante X. L'exosquelette est en test dans plusieurs hôpitaux français, utilisé pour la rééducation suite à des lésions neurologiques. \La technologie de Wandercraft s'appuie sur l'intelligence artificielle pour simuler la marche, contrôlant les mouvements des jambes et garantissant la stabilité. Les réseaux neuronaux de l'IA envoient des ordres à l'exosquelette, permettant une mobilité fluide et naturelle. En plus du Sommet de l'IA, l'exosquelette a été mis en avant lors des Jeux olympiques de Paris, où le sportif paraplégique Kevin Piette a transporté la flamme olympique grâce à Atalante X. L'essor de l'IA générative a permis des avancées rapides dans le domaine de la technologie médicale, ouvrant de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de vie des personnes avec des handicaps





