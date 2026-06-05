L'ancien défenseur international Yrondu Musavu-King est décédé à 34 ans dans des circonstances mystérieuses. Il avait joué pour plusieurs clubs, dont le Toulouse FC, le SM Caen et le FC Lorient.

L'ex-footballeur Yrondu Musavu-King est retrouvé mort à 34 ans dans des circonstances mystérieuses. Ancien défenseur international, il avait joué pour le Toulouse FC, le SM Caen et le FC Lorient.

Son corps a été découvert inerte à l'arrière d'un domicile à Libreville, au Gabon, selon les sources locales. L'ancien joueur du TFC Bryan Bergougnoux est mort à 43 ans après plusieurs malaises lors d'un match de gala à Toulouse. Le SM Caen pense profondément à sa famille et à ses proches dans cette terrible épreuve. Yrondu Musavu-King avait également joué pour Grenade, le FC Lorient et l'Udinese.

Il avait été prêté au Toulouse FC en 2016 pour remplacer Uros Spajic, mais il n'avait disputé que trois rencontres avec l'équipe A. Après avoir joué pour le FC Saint-Gall en Suisse, il était revenu en France pour jouer pour Boulogne-sur-Mer et le Mans. Sa carrière avait également été marquée par un passage en Inde sous les couleurs du Bengaluru FC entre mars 2021 et juin 2022.

En avril 2025, Aaron Boupendza, autre international gabonais, avait trouvé la mort après une chute du 11e étage d'un immeuble





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