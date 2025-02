L'Ex-épouse de Joël Le Scouarnec : « Je n'avais Rien Vu venir »

L'ancien chirurgien Joël Le Scouarnec, condamné pour des actes sexuels sur des mineurs, est de nouveau poursuivi en justice. Son ex-épouse, interrogée par Ouest-France, s'exprime sur la situation et confie son immense choc et sa tristesse.

Joël Le Scouarnec , condamné à quinze ans de réclusion en décembre 2020 pour des agressions sexuelles et des viols, est de nouveau confronté à la justice. Considéré comme l'un des plus grands pédocriminels de France , il est accusé de viols et d' agressions sexuelles sur 299 victimes, des filles et des garçons, dont l'âge moyen était de 11 ans. Les faits présumés se seraient déroulés entre 1989 et 2014.

Dans les colonnes de Ouest-France il y a quelques jours, son ex-femme a fait quelques confidences. Elle a déclaré être « fatiguée » de cette situation, précisant : « Ce nouveau procès concerne sa vie professionnelle. Je n'ai rien à dire là-dessus et mon avocate m'a dit que je n'avais de compte à rendre qu'à la justice ». Joël Le Scouarnec et son ex-femme se sont séparés en 2002/2023 et ils ont divorcé vingt ans plus tard. « Les victimes étaient des malades, si j'ai bien compris. Mes enfants vont être obligés de venir au procès. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans ? », a-t-elle demandé, ajoutant une nouvelle fois qu'elle n'était pas au courant des actes de son ex-mari. « Je n'étais pas au courant de ses penchants, de ses poupées. Je n'ai eu connaissance de ses cahiers qu'après son interpellation », a-t-elle assuré. Lors d'une perquisition à son domicile en 2017, les gendarmes ont retrouvé des écrits intimes et des poupées représentant des enfants. Les dessins représentaient des jeunes garçons et filles mais aussi des bébés avec lesquels il se livrait à des actes sexuels. Il mentionnait également, à plusieurs reprises, une femme qu'il appelle simplement « elle ». En 1996, on pouvait notamment lire : « Un cataclysme est venu s'abattre sur moi et sur mon attirance pour les petites filles et les petits garçons. Elle sait que je suis pédophile ». Mais de qui parle-t-il ? « Elle, c'est pas moi », assure son ex-femme qui ajoute avoir « retrouvé une liste de titres de films porno, dans la poubelle. Je lui en ai parlé et il m’a dit : 'la quarantaine, c’est difficile’ ». C’est en 2017 que la famille va découvrir la face sombre de l’ancien chirurgien. « C’est docteur Jekyll et mister Hyde. Je me suis demandé comment j’avais pu ne pas m’apercevoir de quoi que ce soit », a reconnu son ex-femme, ajoutant qu’il s’agit d’une « trahison terrible qu’il nous a fait à moi et mes enfants ». Elle précise également que cette situation a été très difficile à accepter pour ses enfants qui ont dû mal à avancer dans leur vie. « Ils sont malades, maintenant. Il y en a un qui a été démissionné de force parce qu’il est le fils d’un pédophile », peut-on lire. Elle ajoute une nouvelle fois que rien ne laissait imaginer de tels actes. Toujours selon les propos tenus par l’ex-femme de Joël Le Scouarnec, cette dernière affirme qu’elle n’avait pas du tout la moindre idée de ce qu’il se passait. « Personne ne l’a ressenti. C’était un homme charmant. Tout ce qu’il a appris pendant ses études de médecine et de chirurgie, il l’a encore dans sa tête », a-t-elle fait savoir, évoquant par la suite une grande admiration pour son ex-mari. « J’étais une femme amoureuse, mais vraiment amoureuse de mon mari », poursuit-elle, toujours brisée de cette horrible trahison. Elle confie continuer d’aller le voir, afin qu’il soit « droit dans ses bottes pour répondre aux victimes, pour qu’il puisse s’occuper. Je n’ai pas envie qu’il se suicide », a-t-elle conclu.





Justice Pédophilie Agressions Sexuelles Viol Joël Le Scouarnec France

