L'évêque de Carcassonne dénonce une séquence 'trompeuse' après les prétendues révélations d'un homme 'se présentant comme prêtre'

L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Monseigneur Bruno Valentin, a démenti avoir été contacté par l'homme qui s'est présenté comme un prêtre et a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès sur M6 la veille. Il a dénoncé une séquence 'trompeuse pour le public' et va saisir l'Arcom.

L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Monseigneur Bruno Valentin , a démenti avoir été contacté par l'homme qui s'est présenté comme un prêtre et a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès sur M6 la veille.

Il a dénoncé une séquence 'trompeuse pour le public' et va saisir l'Arcom. Cette séquence a été diffusée dans l'émission où un homme s'est présenté comme un prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne et a affirmé avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès dans l'Aude en 2022, qui s'est confessé à lui -avouant ses crimes. Il a assuré avoir levé le secret de la confession avec l'accord de l'évêque de Carcassonne, Mgr Bruno Valentin.

L'évêque a dénoncé un manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à une séquence trompeuse pour le public. Il a également déploré le fait que personne ne l'a contacté à propos de l'affaire évoquée avant de diffuser de tels propos. Il a affirmé que jamais personne ne l'a contacté à propos de l'affaire évoquée -ni celui qui a pris la parole, ni même M6- avant de diffuser de tels propos





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