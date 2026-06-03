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L'évêque de Carcassonne dénonce une séquence 'trompeuse' après les prétendues révélations d'un homme 'se présentant comme prêtre'

Justice News

L'évêque de Carcassonne dénonce une séquence 'trompeuse' après les prétendues révélations d'un homme 'se présentant comme prêtre'
Xavier Dupont De LigonnèsMonseigneur Bruno ValentinArcom
📆6/3/2026 8:18 AM
📰BFMTV
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L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Monseigneur Bruno Valentin, a démenti avoir été contacté par l'homme qui s'est présenté comme un prêtre et a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès sur M6 la veille. Il a dénoncé une séquence 'trompeuse pour le public' et va saisir l'Arcom.

L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Monseigneur Bruno Valentin , a démenti avoir été contacté par l'homme qui s'est présenté comme un prêtre et a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès sur M6 la veille.

Il a dénoncé une séquence 'trompeuse pour le public' et va saisir l'Arcom. Cette séquence a été diffusée dans l'émission où un homme s'est présenté comme un prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne et a affirmé avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès dans l'Aude en 2022, qui s'est confessé à lui -avouant ses crimes. Il a assuré avoir levé le secret de la confession avec l'accord de l'évêque de Carcassonne, Mgr Bruno Valentin.

L'évêque a dénoncé un manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à une séquence trompeuse pour le public. Il a également déploré le fait que personne ne l'a contacté à propos de l'affaire évoquée avant de diffuser de tels propos. Il a affirmé que jamais personne ne l'a contacté à propos de l'affaire évoquée -ni celui qui a pris la parole, ni même M6- avant de diffuser de tels propos

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Xavier Dupont De Ligonnès Monseigneur Bruno Valentin Arcom Confession Prêtre

 

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