L'évêque de Carcassonne dénonce un "manque de rigueur" de M6 après la diffusion d'une séquence sur Xavier Dupont de Ligonnès

Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne, a exprimé sa colère sur BFMTV ce mercredi 3 juin suite à la diffusion sur M6 d'une séquence dans laquelle un homme se présentant comme un prêtre de son diocèse a affirmé avoir reçu une confession de Xavier Dupont de Ligonnès. Selon lui, cette séquence est le résultat d'un "manque de rigueur" et de "professionnalisme" de la part de la chaîne, ce qui est "inacceptable".

Mgr Bruno Valentin , évêque de Carcassonne, a exprimé sa colère sur BFMTV ce mercredi 3 juin suite à la diffusion sur M6 d'une séquence dans laquelle un homme se présentant comme un prêtre de son diocèse a affirmé avoir reçu une confession de Xavier Dupont de Ligonnès.

Selon lui, cette séquence est le résultat d'un "manque de rigueur" et de "professionnalisme" de la part de la chaîne, ce qui est "inacceptable". Dans cette séquence, l'homme se faisant appeler "père Marc" a déclaré que Xavier Dupont de Ligonnès, qui a disparu depuis quinze ans, aurait passé quatre jours dans son monastère et y aurait avoué le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants en 2011.

Il a également affirmé avoir reçu l'autorisation de l'évêque de Carcassonne pour rompre le secret de la confession afin de participer à l'émission. Mgr Valentin a déclaré ne pas avoir regardé l'émission, mais avoir été rapidement informé de cette séquence. Il a été "assailli d'appels" dans les minutes qui ont suivi, et a été choqué par le manque de rigueur et de professionnalisme de M6.

Il a également précisé que jamais personne ne lui avait parlé de Xavier Dupont de Ligonnès ou d'un éventuel passage dans l'Aude depuis qu'il est évêque dans cette région. En plus de cette communauté religieuse, il estime que son éthique d'évêque a également été mise en cause. Il a rappelé que les règles internes de l'Église font que si un évêque donne une telle autorisation à l'un de ses prêtres, il serait passible de lourdes sanctions.

Il a également déclaré avoir saisi le directeur général et le président de l'Arcom en leur demandant les sanctions qui conviennent. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il avait déjà dénoncé une séquence "trompeuse pour le public". Les déclarations du "père Marc" n'ont été confirmées par aucune autorité publique





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