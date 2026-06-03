L'évêque de Carcassonne dément les propos tenus par un prêtre sur M6

L'évêque de Carcassonne, Mgr Bruno Valentin, a démenti avec véhémence les propos tenus par un prêtre sur M6, affirmant avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 et avoir décidé d'en parler avec l'accord de l'évêque.

L'évêque de Carcassonne, Mgr Bruno Valentin , a démenti avec véhémence les propos tenus par un prêtre sur M6, affirmant avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 et avoir décidé d'en parler avec l'accord de l'évêque.

Le prêtre a affirmé que Xavier Dupont de Ligonnès était désemparé et qu'il était dans un problème psychiatrique. L'évêque de Carcassonne a déclaré que M6 avait diffusé une séquence trompeuse pour le public et qu'il allait saisir l'Arcom. Un prêtre a affirmé avoir reçu une confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, indiquant qu'il était en vie. Cela pourrait être un nouvel élément inédit pour relancer l'affaire.

Les obsèques de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès, Geneviève Dupont de Ligonnès, ont eu lieu discrètement à 96 ans. L'avocat de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a estimé que la nonagénaire avait suffisamment souffert. Les messages glaçants de Xavier Dupont de Ligonnès sur internet après sa disparition et avant la découverte des corps ont été révélés. Un ancien policier a affirmé que Xavier Dupont de Ligonnès était vivant et qu'il avait une théorie très crédible.

Le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès a brisé le silence 15 ans après le drame. La famille de l'épouse du principal suspect a répondu à la théorie de sa sœur. Le procureur a démenti les résultats de l'enquête d'Aqababe, affirmant que Xavier Dupont de Ligonnès n'avait pas été retrouvé





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