L'évêque de Carcassonne dément le témoignage d'un prétendu prêtre sur Xavier Dupont de Ligonnès

L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Bruno Valentin, a démenti le témoignage d'un prétendu prêtre qui affirmait avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Il a également saisit l'Arcom après la diffusion d'une séquence dans l'émission 'Appel à témoins' sur M6.

L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Bruno Valentin, a démenti le témoignage d'un prétendu prêtre qui affirmait avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Il a également saisit l' Arcom après la diffusion d'une séquence dans l'émission 'Appel à témoins' sur M6.

Le prétendu prêtre, qui se présentait comme 'père Marc', affirmait avoir reçu l'autorisation de l'évêque pour lever le secret de la confession afin de dénoncer les faits à la télévision. Cependant, l'évêque a démenti avoir donné une telle autorisation et a affirmé qu'il n'y a pas de 'père Marc' dans la communauté située dans le village de Plavilla.

Il a également critiqué les médias pour leur responsabilité de vérité et leur tendance à faire de l'audience plutôt que de rapporter la vérité





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