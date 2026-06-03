L'évêque de Carcassonie dément les révélations d'un faux prêtre sur la confession de Xavier Dupont de Ligonnès

Mgr Bruno Valentin a fermement contesté les affirmations d'un homme se présentant comme un prêtre sur M6, qui prétendait avoir entendu la confession du fugitif Xavier Dupont de Ligonnès. L'évêque parle de séquence trompeuse et dénonce un manque de professionnalisme. Cette affaire relance les questions autour du mystère Dupont de Ligonnès.

Ce mercredi 3 juin, l'évêque de Carcassonne et Narbonne, Mgr Bruno Valentin , a publiquement démenti avoir été contacté par un homme se présentant comme un prêtre qui a affirmé, lors d'une émission sur M6 la veille, avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, l'évêque a dénoncé une séquence télévisée "trompeuse pour le public" et a regretté le manque de rigueur et de professionnalisme des médias concernés. Il a précisé n'avoir jamais été approché, ni par l'homme en question, ni par la chaîne M6, avant la diffusion de ces propos.

L'homme, se présentant comme le "père Marc" et affirmant appartenir au diocèse de Carcassonne, a raconté avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans un monastère de l'Aude. Il a décrit un homme "très mal dans sa peau" qui aurait avoué ses crimes après avoir beaucoup pleuré. Il a également affirmé avoir obtenu l'accord de l'évêque pour révéler cette confession, estimant que l'émission était une bonne occasion pour "dénoncer" les faits.

Ces déclarations ont été immédiatement contredites par Mgr Valentin. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès reste l'une des plus mystérieuses de ces dernières décennies en France. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir assassiné son épouse et ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes. Les corps de la famille avaient été découverts sous la terrasse de la maison familiale.

Depuis sa fuite, les autorités n'ont jamais pu déterminer s'il était mort ou en cavale, alimentant de nombreuses rumeurs et théories. Dans le contexte de cette nouvelle révélation télévisée, des experts se sont exprimés. Gilles Galloux, ancien enquêteur spécialisé dans les "cold cases", estime que cette nouvelle apparition médiatique pourrait être une mise en scène.

Il souligne qu'il est "tout à fait envisageable qu'une tierce personne soit intervenue" pour faciliter la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, laissant planer le doute sur l'authenticité de l'homme aperçu ces dernières années. Par ailleurs, d'autres pistes ont été explorées, comme celle d'un possible signalement d'un shérif au Texas en 2020, où Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu avec un chien.

Ces éléments ne font qu'ajouter à la complexité et à l'incertitude entourant cette affaire criminelle qui fascine et intrigue le public depuis plus d'une décennie





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