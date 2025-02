L'Europe S'Engage à Développer l'Intelligence Artificielle avec Un Investissement de 200 Milliards d'Euros

L'Union européenne lance une initiative ambitieuse pour devenir un leader mondial de l'IA, mobilisant 200 milliards d'euros d'investissements et réunissant plus de 60 entreprises. L'initiative vise à développer une IA fiable et à simplifier le cadre réglementaire pour favoriser l'innovation.

L'Union européenne ambitionne de mobiliser 200 milliards d'euros pour des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) au sein du continent, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ce montant colossal représenterait le plus grand partenariat public-privé jamais réalisé pour le développement d'une IA fiable, selon Mme von der Leyen, lors du sommet de Paris sur l'IA.

L'initiative baptisée 'EU AI Champions Initiative' regroupe plus de 60 entreprises, un consortium d'entreprises industrielles et technologiques de renom telles qu'Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify et Mistral AI. L'objectif de l'UE est clair : devenir l'un des principaux bassins de développement de l'IA à l'échelle mondiale. Mme von der Leyen a précisé que l'Union européenne s'engagerait sur un montant de 50 milliards d'euros, complété par les engagements de 150 milliards d'euros des grands groupes participants à cette alliance. Un effort particulier sera consacré aux gigafactories, avec un investissement de 20 milliards d'euros. La présidente de la Commission européenne a également réfuté l'idée selon laquelle l'Europe serait en retard dans la course à l'IA, soulignant que la compétition est loin d'être close. « La course à l'IA est loin d'être terminée », a-t-elle déclaré. « En vérité, nous n'en sommes qu'au début. Les frontières bougent constamment. Et le leadership mondial est toujours à saisir ». L'alliance 'EU AI Champions Initiative' vise à débloquer le plein potentiel de l'Europe en matière d'IA, notamment en simplifiant le cadre réglementaire entourant cette nouvelle technologie. Les promoteurs de l'initiative insistent sur l'importance de créer un environnement favorable à l'innovation et au développement de l'IA en Europe, afin de garantir la compétitivité du continent sur la scène internationale.





