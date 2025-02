L'Europe face à Trump : Un Tandem Improbable ?

Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, le duo européen face à Trump et Poutine. L'Europe se retrouve marginalisée lors des rencontres diplomatiques cruciales.

Donald Trump et Ursula von der Leyen, un duo improbable. La présidente de la Commission européenne semble incapable de décrocher un rendez-vous à la Maison Blanche. Son absence lors de la rencontre entre Trump et Zelensky, orchestrée par Emmanuel Macron en décembre, illustre son isolement. On murmure dans les couloirs diplomatiques qu'elle aurait préféré se rendre à Montevideo pour signer l'accord avec le Mercosur plutôt que de tenter de nouer un dialogue avec Trump .

Cette décision lui aurait coûté sa bienvenue à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame. Ursula von der Leyen incarne le dilemme européen face à Trump : profondément atlantiste, attachée à l'histoire allemande et aux liens familiaux avec les États-Unis, elle reste prisonnière du « partenariat privilégié » avec Washington, une vision qui entre en contradiction flagrante avec la méthode Trump. Cet échec à s'imposer se traduit également dans son duel avec Elon Musk concernant le DSA, la législation visant à réguler les contenus des réseaux sociaux. Lorsque Musk a lancé, début janvier, sa campagne en faveur de l'AfD en Allemagne, Ursula von der Leyen a disparu. Elle a même choisi de retarder les décisions concernant Twitter afin d'éviter de sanctionner le milliardaire avant les élections allemandes du 23 février. Elle a ainsi manqué une opportunité de se positionner comme l' interlocutrice incontournable face aux géants américains, un rôle que les États membres auraient applaudi. L'addition se corse avec l'arrivée de Kaja Kallas comme haute représentante, une figure connue pour sa position intransigeante envers Moscou et son désir de juger Poutine devant un tribunal international. Cette dernière apparaît comme une personnalité inadéquate pour mener des négociations de paix. Ses récentes déclarations sur les « progrès » vers la création d'un « tribunal spécial » avant la fin de la guerre illustrent ce paradoxe : comment imaginer des discussions constructives alors que l'on annonce vouloir juger son interlocuteur ? Kaja Kallas voit Poutine derrière des barreaux tandis que Donald Trump lui téléphone chaleureusement pendant une heure et demie. Qui, selon vous, fait le plus peur à Poutine ? Le choix de ce duo von der Leyen-Kallas pose des questions quant à sa pertinence. Il reflète peut-être la volonté des États membres de maintenir une ligne dure face à Moscou, sachant qu'à un moment donné, il faudra trouver d'autres intermédiaires pour négocier la paix. « Oui, on savait que Kallas ne serait pas la négociatrice dans l'affaire ukrainienne », confirme un diplomate européen. Une stratégie risquée qui risque toutefois de marginaliser l'Europe au moment crucial des négociations de paix.





