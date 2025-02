Plusieurs dirigeants européens ont mis en garde contre la tentation de l'apaisement vis-à-vis de Moscou lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, inquiets des concessions initialement faites par les États-Unis. L'exclusion des Européens et de l'Ukraine des négociations entre Américains et Russes soulève des inquiétudes sur une répétition des erreurs de Munich de 1938. Les Européens appellent à une position commune et à la mise sur la table d'une offre tangible pour inclure l'Europe dans les négociations, tout en envisageant des garanties de sécurité pour l'Ukraine.

Plusieurs dirigeants européens ont exprimé leurs préoccupations face à la tentation d'une politique d'apaisement envers Moscou, faisant écho aux inquiétudes concernant les concessions que les États-Unis ont initialement faites. Les responsables américains ont exclu l'adhésion de l'Ukraine à l' OTAN et le déploiement de troupes américaines pour garantir un cessez-le-feu. \« Je ne crois pas en l'apaisement », a déclaré la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

« C'était mauvais à Munich en 1938, et c'est encore aujourd'hui ». Si les Européens et l'Ukraine étaient exclus des négociations, « nous retomberions dans l'esprit de Munich que la Tchécoslovaquie connaît bien », a ajouté le président tchèque Petr Pavel. \La comparaison avec Munich 1938, où le Premier ministre britannique Neville Chamberlain et son homologue français Edouard Daladier ont cédé aux revendications territoriales d'Hitler sur les Sudètes, région majoritairement germanophone de la Tchécoslovaquie, est perçue de manière pertinente par les responsables européens. « Les Ukrainiens se battent et il nous est demandé de les soutenir afin qu'il n'y ait pas de guerre mondiale », souligne la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas. Les Ukrainiens eux-mêmes appellent « à ne pas répéter les erreurs de Munich », selon les mots du ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha. Cependant, les Européens restent, pour le moment, incapables d'offrir une vision claire d'une stratégie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, malgré leur volonté de continuer à soutenir Kiev et de participer aux négociations





Guerre En Ukraine Europe Russie Apaisement Munich 1938 OTAN Sécurité

