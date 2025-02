L'Europe et la Guerre en Ukraine : Entre Influence et Impuissance

Emmanuel Macron a appelé à une implication européenne dans la sécurité du continent, mais l'Europe est-elle réellement capable d'influencer les négociations avec la Russie ? Cet article explore les leviers d'influence européens, les défis de l'unité et les perspectives d'une possible guerre entre la Russie et l'Europe.

Emmanuel Macron a récemment déclaré que l'Ukraine devait négocier sa souveraineté seule, mais que l' Europe devait jouer un rôle clé dans l'architecture de sécurité du continent. L' Europe est-elle aujourd'hui en position d'influencer ces négociations ? La vraie question est de savoir si l' Europe est capable de tenir tête aux États-Unis et à Donald Trump. Si les Européens ne sont pas suffisamment fermes, ils risquent d'être mis à l'écart des discussions.

L'enjeu, c'est d'éviter que les négociations se déroulent uniquement entre les États-Unis et la Russie, sans prise en compte des intérêts européens. L'Europe ne peut pas se permettre d'être reléguée au second plan sur un sujet aussi crucial, qui touche directement sa sécurité. Si elle veut peser, elle doit adopter une position ferme et unie. Or, on sait que les divisions internes, notamment entre pays d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest, compliquent cet alignement.Donald Trump semble vouloir négocier directement avec Vladimir Poutine. Un accord de paix conclu sans l’Europe représenterait-il une menace pour la sécurité européenne, comme l’a récemment affirmé Raphaël Glucksmann ? Très certainement, oui. Si un tel accord devait voir le jour, les Européens se retrouveraient en première ligne face aux conséquences, notamment avec la présence de soldats russes aux frontières de l’Union. Cela pourrait toutefois pousser l’Europe à agir de manière unie et à accélérer la construction d’une véritable défense européenne. Mais aujourd’hui, l’Europe pèse-t-elle réellement dans ces négociations face aux États-Unis et à la Russie ? Quels sont ses leviers d’influence ? L’Europe a toujours exercé une influence économique majeure sur l’Ukraine. C’est d’ailleurs l’accord d’association économique entre l’UE et l’Ukraine qui a déclenché la réaction de Vladimir Poutine en 2014, avec l’annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Cependant, en matière de sanctions économiques, l’Europe a besoin du soutien des États-Unis pour être réellement efficace. Si les Américains ne suivent pas, les sanctions risquent de perdre en impact, ce qui limiterait notre capacité de pression sur la Russie.Raphaël Glucksmann a comparé la situation actuelle à celle de la Tchécoslovaquie en 1938, sous-entendant que l’Europe est en train d’abandonner l’Ukraine. Partagez-vous cette analyse ? Ce n’est pas l’Europe qui abandonne l’Ukraine, mais les États-Unis. Toutefois, si l’Europe ne réagit pas, elle risque de perdre en crédibilité. L’enjeu dépasse la seule question de la sécurité ukrainienne : il s’agit aussi de la sécurité européenne et de l’unité de l’Union. Si l’Europe veut être reconnue comme une puissance, elle doit montrer qu’elle est capable d’agir. Sinon, elle sera perçue comme incapable d’influer sur la scène internationale, et cela affaiblirait durablement sa position. Le chef des services secrets allemands a récemment évoqué la possibilité d’une guerre entre la Russie et l’Europe avant 2029. L’Europe est-elle prête à faire face à une telle menace ? Il ne faut pas céder à la panique. D’ici 2029, les capacités militaires européennes auront évolué. Le budget de la défense a déjà augmenté d’un tiers en Europe ces dernières années. Certes, nous manquons encore de certaines capacités militaires et de moyens de production, mais nous serions en mesure de résister à une éventuelle menace. Les Ukrainiens l’ont bien fait





