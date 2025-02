L'étrange jean de Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl lance un débat : bootcut ou flare ?

Pendant son performance à la mi-temps du Super Bowl, Kendrick Lamar a attiré l'attention avec son jean Celine. La coupe de ce dernier a engendré un débat : bootcut ou flare ? L'article explore les caractéristiques de ces deux coupes, les célébrités qui les portent et la position de Celine sur ce sujet.

Lorsque Kendrick Lamar est monté sur scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl , il a suscité beaucoup de questions : que signifiait son collier « a » ? Chantera-t-il « Not Like Us » ? Et surtout, d'où venait ce jean ? Les réponses sont arrivées rapidement : le collier faisait référence au logo de sa société pgLang, tout en évoquant le texte « a minoooor » ; il a bel et bien interprété « Not Like Us ».

Quant au jean signé Celine, il a lancé un débat : s'agissait-il d'une coupe bootcut ou flare ? Pharrell Williams, le pionnier des flare, a remis le sujet à l'ordre du jour. Les flare sont-ils une sorte de bootcut ? En quelque sorte. Bien que les deux soient caractérisés par une coupe légèrement évasée en bas, les jeans flare se distinguent par leur silhouette plus marquée, s'élargissant de manière spectaculaire à partir du genou. Pharrell Williams est un adepte de cette coupe, qu'il a réintégrée dans ses collections pour Louis Vuitton, leur apportant ainsi une touche rétro. Les jeans bootcut se distinguent par une coupe plus souple. Leur forme est plus droite, avec un léger évasement sous le genou, conçu pour s’associer à des bottes, sans revendiquer l’allure disco. S’ils peuvent être ajustés et près du corps, ils se déclinent aussi en version plus ample. Adoubés par Beyoncé et Jennifer Aniston dans les années 2000, cette coupe a trouvé une nouvelle vie dans les années 2020, notamment sur des mannequins comme Bella Hadid. (Étant donné sa passion pour le rodéo, il est tout à fait logique qu'elle s'y mette). Si les opinions divergent encore sur la nature de la coupe adoptée par Kendrick Lamar, Celine a tranché en classant ce modèle dans la catégorie des flare. Voilà un débat de réglé. Article publié initialement sur Vogue US Plus de bootcut, de flare et de mode sur Vogue.fr : Grâce à Saint Laurent et GmbH, les cuissardes pour homme se démocratisent en 2025 Quelles sont les dernières collaborations mode à ne pas manquer ? Anna Delvey vient de défiler à New York : comment l'arnaqueuse a réussi à s'imposer dans la sphère mode





