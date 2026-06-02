L'Été 36 : Audiences finales et perspectives pour la série événement de TF1

La série estivale de TF1 avec Julie de Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy et Constance Gay conclut sa première saison. Découvrez les chiffres d'audience des deux derniers épisodes et les réactions des comédiennes. L'intrigue policière de 1936 a-t-elle convaincu suffisamment de téléspectateurs pour espérer une saison 2 ?

L'été 36 , la nouvelle série événement de TF1 réunissant Julie de Bona, Sofia Essaïdi , Nolwenn Leroy et Constance Gay , a poursuivi son parcours Audimat avec la diffusion des deux ultimes épisodes de sa première saison le lundi 1er juin 2026.

Ces épisodes, très attendus par le public, ont attiré respectivement 3,473 millions de téléspectateurs pour le cinquième épisode (19,4 % de part d'audience) et 3,061 millions pour le sixième et dernier épisode (21,25 % de part d'audience). Ces chiffres confirment une tendance à la baisse progressive depuis le lancement tonitruant, tout en maintenant une audience solide pour la case de la série estivale de la première chaîne.

Le lancement, le lundi 18 mai 2026, avait été un réel succès avec 4,915 millions de curieux (26,4 % de PDA) pour le premier épisode, suivi par 3,845 millions (27 %) pour le second. La semaine suivante, les épisodes 3 et 4 avaient réuni 3,59 millions (20,9 %) et 3,11 millions (21,7 %). La comédienne Constance Gay, qui incarne Léonie, avait exprimé son espoir de fidéliser les spectateurs malgré ce recul naturel.

À l'issue de cette première saison, toutes les interrogations se portent désormais sur l'avenir du programme : une saison 2 verra-t-elle le jour ? Les acteurs principaux, déjà très sollicités, donneraient-ils leur accord ? La série, mêlant intrigue policière façon Cluedo et reconstitution historique de l'été 1936, a su captiver son public grâce à son casting quatre étoiles et à son scénario trépidant.

Constance Gay, pour sa part, a confié avoir été surprise par la résolution de l'enquête, n'ayant deviné l'identité du ou des meurtriers que dans les tout derniers instants du tournage, une expérience intense qui l'a "vidée" émotionnellement lors du tournage de certaines scènes. Au-delà des audiences, la série a fait l'objet de nombreuses chroniques et interviews dans la presse spécialisée, notamment dans Télé-Loisirs qui a suivi le programme de près.

Des extraits exclusifs et des making-of ont été dévoilés, mettant en lumière l'alchimie entre les comédiennes et l'ambiance particulière du tournage. Si le suspense de l'enquête est désormais clos, le mystère sur une suite reste entier, laissant les fans dans l'attente d'une confirmation officielle de la part de TF1 et des Productions





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

L'été 36 Série TF1 Julie De Bona Sofia Essaïdi Nolwenn Leroy Constance Gay Audiences Part D'audience Épisodes 5 Et 6 Saison 2 Intrigue Policière Été 1936

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mariés à la ville, les coaches de Diane Parry et d'Alice Ramé, Julie Coin et Mislav Hizak, auront été confrontés à une même adversaire, la polonaise Maja ChwalinskaJulie Coin, coach de Diane Parry, est mariée à Mislav Hizak, coach d'Alice Ramé. Point commun entre les deux joueuses françaises ? Maja Chwalinska, tombeuse de la seconde au premier tour des qualifs et opposée à la première ce lundi après-midi pour une place en quarts...

Read more »

Mathieu (Mariés au premier regard) révèle avoir retrouvé l'amour après son divorce avec JulieMathieu, candidat de Mariés au premier regard, s'est confié à sa sœur jumelle sur sa nouvelle relation amoureuse, née sur son lieu de travail, après la fin de son mariage avec Julie.

Read more »

Disparition d’une fillette de trois ans lundi dans le Gard : l’enfant a été retrouvée saine et sauve ce mardi dans un département voisinLa petite fille, dont la disparition avait été signalée lundi après avoir été récupérée sans autorisation par son père dans sa famille d’accueil, a été localisée dans un département voisin

Read more »

Adeline Toniutti évoque son possible retour à la Star Academy : 'Il en a été question avec TF1'Deux ans après avoir cédé sa place au château de Dammarie-les-Lys, Adeline Toniutti n’a pas dit son dernier mot. Alors qu'elle s'épanouit désormais aux commandes de sa propre émission, l'ancienne professeure de chant au tempérament volcanique vient de lâcher une petite bombe : un retour à la Star Academy est sérieusement sur la table.

Read more »