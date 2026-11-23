Xavier Niel reprend le magazine 60 millions de consommateurs. L'État valide l'offre pour la sauvegarde des emplois de l'INC malgré les critiques syndicales.

L'État français a officialisé la reprise du célèbre magazine " 60 millions de consommateurs " par l'entrepreneur milliardaire Xavier Niel. Cette annonce, rendue publique le lundi 23 novembre par le ministère de l'Économie et des Finances, marque la fin d'une longue période d'incertitude concernant l'avenir de la publication historique. Le projet proposé par l'homme d'affaires a été jugé " mieux-disant " en matière de préservation des emplois par rapport aux autres candidats en lice.

Détails de l'offre de reprise et stratégie

L'offre présentée par Xavier Niel s'appuie sur sa holding spécialisée dans les médias, NJJ Médias, qui vise à sécuriser l'activité éditoriale du mensuel. Bercy a souligné que cette cession permettrait la reprise d'une majorité des salariés de la rédaction du magazine. Cette stratégie de maintien des effectifs a été l'élément déterminant dans la décision du ministère, qui cherchait à éviter un effondrement social lors de la transition de propriété. L'objectif affiché est de garantir la continuité de l'information de consommation pour les lecteurs tout en stabilisant la structure économique de l'outil de presse.

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Contexte financier et liquidation de l'INC

Cette opération intervient dans un cadre réglementaire précis défini par la loi de finances, qui a acté la mise en liquidation de l'Institut national de la consommation (INC) pour la fin mars 2026. L'INC, organisme public chargé d'éditer le mensuel, a connu des difficultés financières majeures, ayant enregistré un déficit de 719 000 euros en 2024. Bien qu'un bénéfice de 236 000 euros soit revenu sur l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros, la situation globale de l'institut restait fragile. Le magazine bénéficiait de plus de 71 000 abonnés en 2025 et de ventes en kiosque avoisinant les 20 000 exemplaires par numéro, selon les chiffres communiqués par le syndicat SNME CFDT.

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Position des syndicats et conditions du PSE

Les syndicats de presse et les organisations représentatives ont réagi avec sévérité aux modalités du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévu dans le cadre de cette reprise. Le SNME CFDT a dénoncé un accord collectif déséquilibré qui ne garantit pas une indemnisation correcte pour les salariés possédant plus de dix-sept ans d'ancienneté, ce qui concerne la majorité des effectifs. Le plan prévoit le départ de 20 salariés de l'INC contre le maintien de 29 postes. De plus, le syndicat regrette que l'État ait décidé de licencier les 22 journalistes pigistes réguliers, estimant que cette mesure compromet gravement la qualité et la pérennité du mensuel, du site internet et des hors-séries.

Compétition et inquiétudes sur l'indépendance

Le processus de sélection du repreneur avait attiré trois candidatures distinctes, incluant celle de l'association Que Choisir Ensemble, éditeur du magazine concurrent du même nom. Les partisans de Que Choisir avaient émis des réserves quant à la capacité de Xavier Niel à garantir l'indépendance éditoriale du titre. Ces craintes ont influencé le débat public pendant plusieurs semaines de négociations opaques. La Commission des participations et des transferts (CPT) doit encore publier son avis officiel sur cette cession pour finaliser le processus. L'acceptation par l'État constitue une victoire pour le projet de NJJ Médias, mais les tensions avec les représentants du personnel restent vives quant à la future gouvernance du média.