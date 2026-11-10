L'État français rachète le squelette Dubreuillosaurus avant son enchère

Le gouvernement français acquiert le fossile unique de Dubreuillosaurus valesdunensis pour le muséum national, assurant sa conservation scientifique et son maintien en France.

Le squelette complet du dinosaure Dubreuillosaurus valesdunensis, découvert en France dans les années 1990, a été racheté par l'État français. Cette acquisition intervient avant la vente aux enchères initialement prévue le 18 novembre 2026, organisée par la maison Millon. Le spécimen unique rejoint désormais les collections nationales du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), assurant sa préservation pérenne sur le territoire.

Un spécimen d'importance scientifique majeure

Le Dubreuillosaurus valesdunensis est un théropode de la famille des mégalosaures, représenté par le crâne le plus complet et le mieux conservé d'Europe. Découvert à l'origine sur un terrain privé de Villers-sur-Mer dans le Calvados, le fossile a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouilles coordonnées par le Centre de recherche en paléontologie. Ces recherches ont été menées sous la tutelle conjointe du MNHN, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de Sorbonne Université.

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Acquisition par mobilisation ministérielle conjointe

L'État a obtenu ce résultat grâce à une mobilisation coordonnée de plusieurs administrations et institutions. La direction générale des patrimoines et de l'architecture a joué un rôle central, appuyée par le MNHN et une subvention exceptionnelle du Fonds du patrimoine du ministère de la Culture. Le soutien financier provient également de la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, garantissant ainsi le maintien définitif du spécimen.

Statut juridique et préservation du patrimoine

Contrairement au pétrole ou à l'or, un propriétaire privé qui découvre un fossile sur son terrain en est légalement le propriétaire. Ce cadre juridique a motivé la crainte du ministère de la Culture de voir le spécimen partir dans une collection privée ou être exporté hors de France. L'acquisition par l'État permet de préserver ce trésor scientifique pour la communauté internationale et les chercheurs, tout en répondant aux attentes de la famille qui reste propriétaire du terrain.

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Anatomie unique et données paléontologiques inédites

Selon Sylvain Charbonnier, directeur du CR2P, ce spécimen est le plus complet parmi les restes de dinosaures carnivores du Jurassique. Avant sa découverte, les connaissances sur l'anatomie crânienne et post-crânienne des mégalosaures étaient quasi inexistantes. Le Musée national d'histoire naturelle intégrera désormais ce fossile exceptionnel, enrichissant considérablement les bases de données scientifiques sur la préhistoire.

Engagement des ministres pour la recherche

Catherine Pégard, ministre de la Culture, et Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, se félicitent de cette acquisition réussie. Ils remercient la maison de ventes Millon d'avoir contribué à la réalisation de ce projet de préservation patrimoniale. Le spécimen Dubreuillosaurus valesdunensis restera donc un bien public essentiel, accessible aux études scientifiques et aux expositions futures au sein des institutions françaises.