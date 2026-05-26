La mère de Frederik X a été hospitalisée à la suite d'une mauvaise chute qui a provoqué une importante accumulation de sang dans la zone de la hanche.

L'état de santé de Margrethe de Danemark ne semble pas s'améliorer. Ce lundi 25 mai, le palais royal a annoncé que la mère de Frederik X a été hospitalisée à la suite d'une mauvaise chute qui a provoqué une importante accumulation de sang dans la zone de la hanche.

Le palais s'est toutefois montré rassurant, indiquant que la reine resterait hospitalisée tout le week-end pour des examens et une surveillance. Cette vigilance s'inscrit dans un contexte de santé suivi de près depuis plusieurs années, après une lourde opération du dos en février 2023 et son abdication surprise, annoncée le 31 décembre 2023. Des nouvelles rassurantes ont ensuite été données les jours qui ont suivi.

Selon un communiqué officiel relayé sur X, la procédure vise à élargir une artère coronarienne rétrécie grâce à un petit ballon inséré par sonde, afin d'améliorer la circulation sanguine vers le muscle cardiaque et d'atténuer les douleurs d'angine de poitrine. Malheureusement, si la reine Margrethe de Danemark a de nouveau été hospitalisée, cette fois-ci pour une accumulation de sang dans la zone de la hanche, consécutive à une précédente chute.

Cette mauvaise nouvelle arrive le jour de l'édition 2026 du Royal Run chère au fils de l'ancienne reine, qui a fait son apparition pour la première fois depuis son retrait. Depuis son retrait, l'ancienne reine de Danemark continue à honorer les grands rendez-vous familiaux et officiels, mais dans la sphère publique, ses apparitions se comptent sur les doigts d'une main. Le 16 avril dernier, elle avait réuni la famille royale au château de Fredensborg.

Le 8 mai 2025, elle avait toutefois annulé in extremis une apparition à Hellerup pour le 125ᵉ anniversaire de la Fondation Sankt Lukas, la Maison royale, lorsqu'une chute l'avait conduite à l'hôpital durant deux jours pour une fracture de la main gauche et un traumatisme cervical, nécessitant une minerve. À défaut de multiplier les apparitions, la reine Margrethe II a choisi d'abdiquer le 14 janvier 2024, le jour exact de l'anniversaire de ses 52 ans de règne.

C'est la première fois depuis le changement de trône que l'anniversaire de la reine Margrethe II est célébré





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