L'étape 20 du Tour de France : une étape exceptionnelle

La 20e étape du Tour de France se déroulera le samedi 25 juillet et présentera un programme exceptionnel avec quatre cols dont trois hors catégorie et un total de 5 450 mètres de dénivelé positif.

L' étape 20 du Tour de France, qui se déroulera le samedi 25 juillet, est une étape exceptionnelle qui attend les cyclistes de la Grande Boucle.

Cette étape reine de l'édition 2026 du Tour de France présente un programme exceptionnel avec quatre cols dont trois hors catégorie et un total de 5 450 mètres de dénivelé positif. Les coureurs devront gravir le col de la Croix-de-Fer, classé hors catégorie, puis le col du Télégraphe, le col du Galibier et enfin le col de Sarenne, tous trois hors catégorie.

Cette succession de cols permettra aux grimpeurs de se détacher du reste du peloton et de partir devant en échappée. La très longue ascension du col de la Croix-de-Fer dès le début de la journée permettra aux grimpeurs de se détacher du reste du peloton et de partir devant en échappée. La succession du col du Télégraphe et du col du Galibier sera aussi une véritable épreuve d'endurance pour tous les cyclistes engagés sur les routes savoyardes.

Avec pratiquement 30 kilomètres d'ascension sans interruption à 7 % de moyenne, il s'agira d'une interminable montée pour tout le peloton et les échappés. Le col du Galibier est en effet un monstre dans les Alpes. Ses huit derniers kilomètres à 8 % de moyenne et ses très nombreux lacets rendent cette ascension comme l'une des plus dures de cette édition du Tour de France.

Les grimpeurs seront les grands favoris pour remporter cette étape, avec ses 5 400 mètres de dénivelé, cette 20e étape permettra seulement aux grimpeurs les plus aguerris et les plus déterminés de s'imposer au sommet de l'Alpe d'Huez. Le Slovène Tadej Pogacar pourrait venir s'imposer à la fin de cette étape mythique. S'il est encore en jaune, il devra tenter de contrer toutes les attaques qui risquent de se multiplier dans les diverses ascensions.

Mais s'il est en chasse, le Slovène possède l'explosivité nécessaire pour combler le retard qu'il accuse derrière le premier au classement général





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