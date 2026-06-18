L'étape 15 du Tour de France : une épreuve exigeante pour les grimpeurs

L'étape 15 du Tour de France, qui aura lieu le 19 juillet, sera une épreuve particulièrement exigeante pour les coureurs. Les grimpeurs seront en première ligne pour cette étape cruciale pour le classement général.

L' étape 15 du Tour de France, qui aura lieu le 19 juillet, sera une épreuve particulièrement exigeante pour les coureurs. Après la côte des Rousses en première moitié de parcours, les cyclistes enchaîneront le col de la Croisette et la côte du Mont avant de s'attaquer à l'ascension finale du Plateau de Solaison pour une arrivée au sommet.

Le col de la Croisette affiche l'une des pentes moyennes les plus importantes de cette édition du Tour de France, avec 4,6 kilomètres à environ 11,2 %. Cela signifie que les grimpeurs seront en première ligne pour cette étape. La sélection des prétendants au maillot jaune pourrait se faire lors de cette étape cruciale pour le classement général.

La montée jusqu'au Plateau de Solaison est la plus pentue des arrivées au sommet de cette édition du Tour de France, avec une ascension d'un peu plus de 11 kilomètres avec une pente à 9 %. Les leaders des meilleures équipes seuls, face à eux-mêmes pour prétendre à la victoire. Les favoris du classement général devraient se retrouver face à face lors de l'ascension finale de la journée.

Le cycliste belge, Remco Evenepoel, connu pour son explosivité, pourrait jouer les détonateurs et filer vers une victoire au sommet du Plateau de Solaison





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