L'Étang de Berre : Un Projet Controversé Entre Solutions et Impacts.

Jean-Claude Cheinet critique l'annonce de travaux pour résoudre les problèmes de l'étang de Berre, se questionnant sur la solution choisie et ses impacts potentiels sur l'environnement. Il propose une alternative plus durable et encourage une concertation transparente.

Jean-Claude Cheinet, un fervent défenseur de l'environnement et des intérêts de la région, a réagi avec prudence à l'annonce récente des travaux visant à résoudre les problèmes de l'étang de Berre. Bien qu'il salue l'initiative de la Région et du Gipreb, il s'interroge sur le choix du passage en tunnel, une solution qui a été évoquée mais non décidée lors des réunions du comité de pilotage. Pour Cheinet, une autre alternative, celle du « canal mixte », aurait été plus appropriée.

Cette solution, qui contournerait Miramas et Istres pour rejoindre le Rhône, est étudiée depuis 2022 et 2023, et présente une faisabilité comparable voire supérieure au tunnel, malgré une mise en œuvre plus complexe. Cheinet met en lumière trois facteurs clés qui pourraient expliquer le choix du passage en tunnel. Tout d'abord, l'augmentation du prix du kilowatt/heure a rendu certains travaux, initialement jugés non rentables, plus attractifs. La solution du tunnel permettrait d'augmenter la production d'électricité en optimisant le turbinage de la chaîne de la Durance-Verdon. Deuxièmement, les projets industriels à Fos et les besoins croissants en eau dans la région nécessitent une gestion rationnelle de la ressource, rendue plus urgente par le changement climatique. Troisièmement, le renouvellement prochain des concessions d'EDF, dont celle de la Durance, soulève des interrogations sur le futur opérateur. L'Union européenne, qui pousse vers une privatisation, n'assure pas le même niveau de prise en compte des enjeux liés à la gestion de l'eau. Cheinet se montre néanmoins critique vis-à-vis du projet, soulignant les impacts potentiels sur l'environnement. Il questionne l'impact d'un bassin de démodulation de 4 à 10 hectares sur l'étang et le passage de tuyaux de plusieurs dizaines de mètres de diamètre jusqu'à la Petite Camargue. L'accumulation des boues, un problème déjà rencontré à Cadarache, est également une source de préoccupation. Cheinet déplore le manque de transparence et de concertation dans le processus décisionnel. La méthode annoncée par Macron, de faire des annonces fracassantes sans les financer correctement, est clairement dénoncée. Enfin, il propose une alternative plus pragmatique: la construction d'une voie ferrée rapide entre Saint-Charles et Marignane, pour désengorger les routes et favoriser les transports en commun.





