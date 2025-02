L'Estonie, pionnier numérique, face à la menace russe et aux défis de l'IA

Le président estonien Alar Karis a rencontré la presse à Paris avant le sommet sur l'intelligence artificielle. Il a abordé les enjeux de l'IA, la coopération internationale, la menace russe et les cyberattaques.

Alerte : L'Estonie, un petit pays balte, se trouve en première ligne face à la Russie et ses ambitions impérialistes. À la veille du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, le président estonien, Alar Karis , un ancien universitaire devenu scientifique devenu chef de l'État d'un pays pionnier du numérique, a rencontré la presse.

Il a abordé les défis et les opportunités liées à l'IA, la nécessité d'une coopération internationale sur la régulation de cette technologie et la posture ferme de l'Estonie face à la menace russe. \L'Estonie, qui a connu une occupation soviétique pendant de nombreuses années, est consciente des dangers de la puissance russe. Le président Karis souligne que l'alliance avec l'Union européenne et l'OTAN est essentielle pour faire face à cette menace. Il a salué l'encouragement de l'investissemen t dans la défense par l'ancien président américain Donald Trump. L'Estonie consacre maintenant plus de 4% de son PIB à la défense, et vise à atteindre 5%. Le président Karis a également discuté de la gestion de la minorité russophone en Estonie, et des cyberattaques, notamment celles de l'origine russe qui visent le pays. \Le président Karis a appelé à une coopération internationale sur la régulation de l'IA, soulignant qu'il faut éviter de créer un cadre juridique trop restrictif qui pousserait les innovateurs vers des régions plus permissives. Il a également mis en garde contre la danger de la prolifération de l'information fausse et de la manipulation numérique. Enfin, il a réaffirmé l'importance du lien transatlantique pour l'Europe, malgré les tensions commerciales avec les États-Unis. La coopération avec les États-Unis est essentielle pour l'Europe, et le dialogue doit être maintenu, quel que soit le président américain en fonction.





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Estonie Alar Karis Russie Intelligence Artificielle Cyberattaques OTAN Union Européenne

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Un navire russe sabote les câbles de communication entre la Finlande et l'EstonieUn navire russe transportant du pétrole a endommagé des câbles électriques et de télécommunications reliant la Finlande et l'Estonie. L'incident est considéré comme un acte de sabotage dans le cadre de la guerre hybride menée par la Russie contre les pays de l'Est.

Lire la suite »

Polémique sur les médailles des JO de Paris : La Monnaie de Paris dans l'embarrasLa qualité des médailles olympiques de Paris 2024 a été remise en question après qu'un certain nombre d'athlètes ont signalé leur dégradation rapide. Cette situation a conduit à une enquête révélant un problème de vernis défectueux et des changements importants au sein de la Monnaie de Paris.

Lire la suite »

Wembanyama Impatient pour Son Retour à Paris lors des NBA Paris GamesVictor Wembanyama, la star des San Antonio Spurs, exprimant son immense enthousiasme pour son retour à Paris lors des NBA Paris Games 2025. Il considère ces matchs comme plus que de simples rencontres, en raison de la signification particulière qu'elles ont pour lui après avoir remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Wembanyama a également remercié le public français pour son soutien, qui contribue largement à son classement dans le vote des fans pour le prochain All-Star Game.

Lire la suite »

Paris : depuis sa réouverture, Notre-Dame de Paris a déjà conquis plus de 800 000 visiteursINFO LE PARISIEN. Depuis qu’elle a rouvert normalement au grand public le 16 décembre, la cathédrale restaurée affiche complet, admirée par plus de 800 000 visiteurs dont les deux tiers sont venus spontanément, sans avoir réservé de créneau.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Montpellier - Monaco du 17 janvierNotre pronostic : Monaco s’impose à Montpellier (1.58)

Lire la suite »