L'essor de l'IA génère des erreurs juridiques : la justice américaine sanctionne les avocats négligents

Face à la multiplication des fausses jurisprudences générées par l'IA dans les documents juridiques, les tribunaux américains imposent désormais des sanctions aux avocats négligents, marquant un tournant dans la régulation de l'usage de l'intelligence artificielle dans le droit.

Le recours à l'intelligence artificielle dans le domaine juridique s'est considérablement répandu, mais il engendre un phénomène préoccupant : la prolifération de fausses jurisprudences, citations inventées et références inexistantes dans les mémoires et plaidoiries.

Face à cette montée des erreurs générées par les modèles d'IA, la justice américaine commence à réagir par des sanctions. La Cour suprême de Floride a récemment adopté une nouvelle règle autorisant les juridictions inférieures à punir les auteurs s'appuyant sur des précédents judiciaires falsifiés par l'IA. Cette mesure illustre l'ampleur prise par le problème dans les prétoires américains. Les exemples concrets se multiplient.

Au début de l'année, un juge fédéral de Louisiane a découvert que sept décisions de justice citées dans un dossier de préjudice corporel étaient soit totalement inexistantes, soit déformées. L'avocat en cause, pourtant expérimenté, a admis avoir utilisé Claude, le chatbot d'Anthropic, pour rédiger et corriger son mémoire. Convaincu de l'exactitude des références fournies, il n'avait pas effectué les vérifications indispensables avant le dépôt.

Le juge Jerry Edwards Jr. a déclaré sans ambiguïté que l'ignorance des risques liés à l'IA ne constitue plus une excuse. L'avocat a écopé d'une amende de 1 000 dollars et devra suivre une formation spécifique sur la pratique juridique assistée par l'intelligence artificielle. Quelques mois plus tard, une autre affaire est venue confirmer que le problème ne relève plus de l'incident isolé.

Dans le Mississippi, le juge fédéral Sharion Aycock a sanctionné des avocats représentant les deux parties d'un litige civil après avoir constaté la présence de précédents judiciaires inexistants dans leurs mémoires rédigés avec l'aide de l'IA. Quatre avocats ont reçu au total 8 000 dollars d'amendes et deux d'entre eux se sont vu interdire de plaider devant ce tribunal pendant deux ans. Ces dossiers ne sont que la partie visible d'un phénomène mondial.

Selon une base de données établie par Damien Charlotin, avocat français et chercheur associé à HEC Paris, environ 1 600 cas d'hallucinations détectées dans des documents judiciaires ont été recensés depuis avril 2023. Si les États-Unis concentrent l'essentiel des affaires, des incidents similaires ont déjà été identifiés dans 35 autres pays. Le nombre de cas recensés au cours des douze derniers mois a été multiplié par huit par rapport à l'année précédente.

Damien Charlotin explique ce phénomène par le fait que les systèmes génératifs excellent à reproduire les structures hautement répétitives du raisonnement juridique : citations de jurisprudence, références doctrinales, argumentaires standardisés. Ils peuvent ainsi produire des textes qui semblent irréprochables sur le plan formel tout en contenant des références totalement fictives. Le danger est d'autant plus grand que ces erreurs passent souvent inaperçues à première lecture.

Certaines affaires continuent même d'être gagnées malgré la présence d'hallucinations, car les avocats avaient raison sur le fond. Pour les magistrats, les conséquences dépassent la simple erreur de procédure. Dans une décision de janvier, la juge Linda Kevins de la Cour suprême de l'État de New York soulignait que ces pratiques entraînent des pertes de temps et des coûts supplémentaires pour les parties comme pour les tribunaux.

Elles peuvent également porter potentiellement atteinte à la réputation des juges et des juridictions dont les noms sont faussement invoqués comme auteurs de décisions fictives. Les cas recensés montrent par ailleurs que les principaux responsables sont rarement les outils spécialisés des grands cabinets, mais plutôt les chatbots grand public, notamment ChatGPT d'OpenAI, employés comme moteurs de recherche juridique sans contrôle suffisant. Or, dans le droit, la confiance ne dispense jamais de la vérification.

Comme le rappelle un principle élémentaire : personne ne connaît toutes les affaires existantes ; la seule façon de savoir si une jurisprudence existe est de la vérifier. Pour Scott Schlegel, membre du groupe de travail de l'American Bar Association sur le droit et l'intelligence artificielle, le problème est moins technologique que professionnel. Il souligne que les praticiens semblent avoir oublié l'importance fondamentale de la vérification manuelle des sources, même lorsqu'ils s'appuient sur des outils d'IA





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