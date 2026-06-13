L'ESSM Le Portel en crise : le club nordiste pourrait disparaître

L'ESSM Le Portel traverse la plus grave crise de son histoire. Le club nordiste, endetté de plus de 800 000 euros et placé en redressement judiciaire, pourrait disparaître du paysage professionnel faute de plan de reprise viable.

L'ESSM Le Portel traverse la plus grave crise de son histoire. Le club nordiste, endetté de plus de 800 000 euros et placé en redressement judiciaire , pourrait disparaître du paysage professionnel faute de plan de reprise viable.

Plusieurs investisseurs se sont retirés du projet, laissant un déficit estimé à près de 400 000 euros à combler en urgence. L'objectif était de solder les créances tout en retrouvant suffisamment de trésorerie pour bâtir un effectif compétitif en ELITE 2. Mais selon les informations, plusieurs investisseurs initialement engagés ont pris leurs distances ces derniers jours, compromettant la présentation d'une offre devant le tribunal de commerce de Boulogne le 18 juin.

Sans nouvelle mobilisation financière d'ici mercredi, la liquidation de la structure professionnelle semble devenir une hypothèse très concrète. Les repreneurs estiment qu'un projet réduit au strict minimum n'aurait aucun sens, puisqu'il servirait uniquement à régler les dettes prioritaires sans permettre de disposer d'une trésorerie suffisante pour assurer l'avenir du club. Si aucun investisseur supplémentaire ne se manifeste d'ici l'audience du 18 juin, la continuité de l'ESSM sous sa forme professionnelle paraît compromise.

Le basket ne disparaîtrait toutefois pas totalement au Portel. L'association, présidée par Romain Lennelle, poursuivrait son activité avec l'ambition d'inscrire une équipe au plus haut niveau amateur possible. L'entraîneur Arnaud Ricoux a choisi de prendre publiquement la parole ce samedi dans les colonnes de Présent, refusant de voir disparaître une structure qu'il considère comme un élément majeur du basket français. Il insiste également sur les conséquences humaines d'une éventuelle liquidation.

Au-delà des salariés concernés, plusieurs jeunes joueurs du centre de formation, des équipes U18 et Espoirs ont déjà construit leur projet sportif et scolaire autour du club. On ne peut pas tout balayer pour des bêtises de quelques personnes. L'ESSM, c'est un patrimoine du Boulonnais. Le cauchemar doit cesser.

À moins d'un retournement de situation dans les prochains jours, le match disputé contre Dijon lors de la dernière journée pourrait bien rester comme la dernière rencontre professionnelle de l'histoire de l'ESSM Le Portel





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