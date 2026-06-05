L'Espagne joue un match nul contre l'Irak, le débat sur le gardien titulaire est clos

Le sélectionneur Luis De La Fuente a aligné deux réservistes dans son onze de départ, ce qui a été considéré comme une erreur. La prestation de l'attaquant Ferran Torres a été une des rares notes positives de la rencontre. Le gardien Joan Garcia a été critiqué pour son erreur qui a permis à l'Irak de marquer.

L' Espagne a joué un match nul 1-1 contre l' Irak jeudi en match amical, ce qui a mis fin au débat sur le gardien titulaire pour la Coupe du monde.

La presse espagnole a exprimé sa frustration et sa surprise face aux manœuvres du sélectionneur Luis De La Fuente. Le sélectionneur a aligné deux réservistes dans son onze de départ, Jon Martin et Marc Bernal, ce qui a été considéré comme une erreur. La prestation de l'attaquant Ferran Torres a été une des rares notes positives de la rencontre. Le gardien Joan Garcia a été critiqué pour son erreur qui a permis à l'Irak de marquer.

La presse espagnole a également critiqué le sélectionneur pour son choix de joueurs. La Coupe du monde 2026 approche et l'Espagne doit se préparer pour la compétition. Le sélectionneur Luis De La Fuente doit prendre des décisions difficiles pour choisir les joueurs qui seront sélectionnés. La presse espagnole attend avec impatience les prochaines annonces du sélectionneur.

Le match nul contre l'Irak a été considéré comme une répétition générale sans saveur. L'Espagne ne voulait pas créer de problèmes avant de traverser l'Atlantique pour la Coupe du monde. Le sélectionneur Luis De La Fuente doit trouver les bons équilibres pour la sélection des joueurs. La presse espagnole attend avec impatience les prochaines annonces du sélectionneur.

La Coupe du monde 2026 approche et l'Espagne doit se préparer pour la compétition





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Espagne Irak Coupe Du Monde 2026 Luis De La Fuente Ferran Torres Joan Garcia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un nombre record de morts attribuables à la chaleur au mois de mai en EspagneL'Espagne a enregistré au moins 101 décès attribuables à la chaleur au mois de mai, un record depuis le début des relevés en 2015, ce qui représente un chiffre « 3,6 fois supérieur à la moyenne des décès liés à la chaleur en mai »

Read more »

Mondial 2026 : Lamine Yamal « devrait être prêt » pour le match d’ouverture de l’Espagne, assure De la FuenteLe coach espagnol Luis de la Fuente confirme que le jeune attaquant du FC Barcelone devrait être rétabli pour le match d’ouverture de l’Espagne face au Cap-Vert le 15 juin

Read more »

Lamine Yamal pourrait jouer le premier match de la Coupe du monde avec l'EspagneLe sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a annoncé que le jeune joueur Lamine Yamal pourrait être apte à jouer le premier match de la Coupe du monde avec la Roja, malgré une blessure aux ischio-jambiers.

Read more »

L'Irak accroche l'Espagne en amical avec un but magnifique de Merchas DoskiPlacés dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du monde, les Irakiens ont réussi à faire match nul contre l'Espagne (1-1) en amical, grâce à un but superbe de Merchas Doski. Le latéral gauche de 26 ans, qui joue au Viktoria Plzen, a surpris le gardien Joan Garcia avec un centre-tir. L'Irak affrontera la Norvège, la France et le Sénégal en phase de groupes.

Read more »