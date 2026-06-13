L'Espagne, de l'indifférence à la référence européenne contre les violences faites aux femmes : entretien avec la procureure María Eugenia Prendes Menéndez

María Eugenia Prendes Menéndez analyse les réformes juridiques et institutionnelles qui ont transformé la lutte contre les violences de genre en Espagne, depuis le scandale d'Ana Orantes jusqu'aux avancées récentes et aux défis persistants.

María Eugenia Prendes Menéndez, procureure du parquet espagnol chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, revient sur les réformes majeures qui ont redéfini la réponse judiciaire et institutionnelle de l'Espagne au cours des deux dernières décennies.

Autrefois reléguée au rang de problème privé, la violence domestique est désormais reconnue comme une atteinte grave aux droits fondamentaux et traitée comme une affaire d'intérêt public. La procureure rappelle que le tournant décisif a eu lieu à la fin des années 1990, lorsqu'un témoignage télévisé d'Ana Orantes, victime de coups répétés et de terreur au cœur de son foyer, a choqué la conscience nationale.

Malgré son divorce, la justice avait initialement maintenu Orantes sous le même toit que son agresseur, illustrant l'insuffisance du cadre législatif et la banalisation de la souffrance féminine. Ce drame a mis en lumière les failles structurelles d'un système qui, jusque‑là, préférait détourner le regard plutôt que d'intervenir. Sous la pression conjuguée des organisations de la société civile, des associations féministes et d'une couverture médiatique soutenue, le gouvernement espagnol a entamé une série de mesures radicales.

En 2004, la loi organique contre la violence de genre a introduit des ordonnances de protection immédiates, le renforcement des peines pour les auteurs et la création de tribunaux spécialisés. Des protocoles de prise en charge intégrée, associant police, services sociaux et assistance médicale, ont été mis en place afin de garantir une réponse coordonnée et rapide. Le parquet a également élargi ses compétences, donnant aux procureurs des outils d'enquête plus puissants et un suivi accru des victimes.

Ces réformes ont permis de faire baisser le taux de féminicides de 1,3 pour 100 000 habitants en 2004 à 0,7 pour 100 000 en 2023, tout en augmentant significativement le nombre de signalements et de condamnations. Malgré ces avancées, María Eugenia Prendes Menéndez souligne que des résistances subsistent. Certaines régions affichent encore des retards dans l'application des protocoles, et les mentalités patriarcales continuent d'influencer les attitudes des forces de l'ordre et de la magistrature.

Le manque{de} ressources financières et humaines dans certaines juridictions ralentit le traitement des dossiers, et la protection post‑condamnation des victimes reste inégale. La procureure insiste sur la nécessité de poursuivre la formation des opérateurs, de renforcer les dispositifs d'accompagnement psychologique et économique, et d'assurer une meilleure coordination inter‑institutionnelle. Elle conclut que l'Espagne a certes cessé de détourner le regard, mais que la vigilance permanente et l'engagement collectif restent les garants d'une lutte efficace contre les violences faites aux femmes.

Cette expérience, présentée comme un modèle au sein de l'Union européenne, rappelle que le changement sociétal repose autant sur la mobilisation citoyenne que sur des réformes législatives ambitieuses. Le parcours espagnol montre qu'une prise de conscience publique, déclenchée par un récit personnel et soutenue par des pressions sociales, peut conduire à une transformation profonde du cadre juridique et à une amélioration tangible de la sécurité des femmes.

Le défi actuel consiste à consolider ces acquis, à combler les disparités régionales et à garantir que chaque femme, quel que soit son lieu de résidence, bénéficie d'une protection efficace et d'un soutien intégral. En résumé, le témoignage d'Ana Orantes a servi de catalyseur à une refonte complète des politiques de lutte contre les violences de genre. Les mesures adoptées depuis ont permis d'établir un système plus réactif, plus spécialisé et davantage centré sur les droits des victimes.

La procureure María Eugenia Prendes Menéndez invite les autres États à s'inspirer de cette dynamique tout en adaptant les solutions aux réalités locales, convaincue que la prévention et la sanction simultanées restent les piliers d'une société libre de toute forme de violence sexiste





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