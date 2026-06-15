L'émission qui célèbre ses 20 ans cette saison, présente des surprises et des débats avec des invités prestigieux.

Sans Nico Williams et Yamal, cette Espagne n'a pas la même tête. On a revu l'Espagne 2022 sans changement de rythme et sans solution. L'Espagne a connu une contre-performance, décortiquée par l'After.

L'émission qui célèbre ses 20 ans cette saison, présente des surprises et des surprises. Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Autoroute jusqu'aux Quarts pour la Belgique ? Les Diables Rouges entrent dans leur compétition !

Avec Philippe Léonard, ancien international belge. Historique, le Cap Vert tient tête à l'Espagne ! Le grand débrief de la performance cap-verdienne avec Souleymane Diawara, Walid Acherchour et Danilson Da Cruz ancien-international cap-verdien





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