L'Esat La Croix-Verte à Montpellier insère 79 travailleurs handicapés dans trois ateliers. La marque Unik fédère 700 travailleurs de l'Hérault et du Gard.

L'Établissement et service d'accompagnement par le travail (Esat) La Croix-Verte, situé dans le département de l'Hérault, constitue un pilier majeur pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap mental. Cet établissement, géré par l'association Unapei 34, accueille actuellement soixante-neuf travailleurs bénéficiant d'un dispositif d'accompagnement personnalisé sur les hauteurs d'Euromédecine. Cette structure vise à offrir une opportunité concrète d'intégration dans le monde du travail, dans un contexte où le taux de chômage des personnes handicapées en France est deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Une structure adaptée aux serres et aux espaces verts

La surface de production des pépinières de l'Esat La Croix-Verte s'étend sur deux mille six cents mètres carrés, dont mille huit cents mètres carrés sont couverts par de grandes serres. Ce matériel, bien que n'étant pas à l'équilibre financier selon les dires de Frédéric Bastide, le directeur par intérim, reste un outil très adapté aux capacités des travailleurs. Les résidents, qui arrivent généralement à vingt ans après un passage par l'Institut médico-éducatif (IME), peuvent rester jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, beaucoup ayant une quarantaine d'années.

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Les activités se divisent équitablement entre trois secteurs distincts, regroupant dix-huit travailleurs chacun : les espaces verts, les serres et le conditionnement. Au sein des serres, les travailleurs s'occupent de la plantation et de la culture de plantes aromatiques et condimentaires. Emma, salariée depuis quelques mois, participe également à l'accueil des clients et à l'encaissement, tout en montant des boutures et des semis. Au printemps, la production inclut des plants de légumes bio, avec des tests de graines réalisés dans le potager pour déterminer les priorités des années suivantes.

Dans le service espaces verts, la méticulosité des gestes est primordiale. Max, jardinier en activité, explique que le repiquage intervient dès que les racines commencent à sortir, permettant aux plantes de se développer dans des pots plus grands avec du terreau frais. Cette précision et cette concentration sont régulièrement observées par la direction comme des atouts valorisants pour les travailleurs, qui trouvent une reconnaissance à travers leur savoir-faire technique.

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Le conditionnement et la stratégie de la marque Unik

La troisième activité principale, bien que située à l'écart des serres, consiste en le conditionnement de produits commerciaux. Les travailleurs y emballent des articles tels que des bâtons d'encens, passant des cartons d'arrivée aux sachets prêts pour la vente. Cette branche s'inscrit dans une dynamique plus large portée par l'Unapei, qui a lancé en octobre dernier la marque Unik. Cette marque regroupe sept Esat de l'Hérault et du Gard, représentant ensemble sept cents travailleurs, dont ceux de l'Esat La Croix-Verte.

Lazreg Ghenaim, responsable de la communication et des partenariats au sein de l'Unapei 34, souligne que la marque Unik met en lumière les compétences des travailleurs plutôt que leur handicap. Elle vise à faciliter l'accès des entreprises, collectivités, administrations et associations aux nombreux savoir-faire proposés. Outre la pépinière, l'Unapei 34 dispose de trente-trois établissements et services dans l'Hérault, employant huit cent soixante-dix salariés et accompagnant mille trois cents personnes en situation de handicap. La marque Unik propose également d'autres prestations sur les deux départements, notamment la blanchisserie, la viticulture, la restauration, l'imprimerie et les chambres d'hôtes.

Enjeux économiques et perspectives d'insertion

Le financement de ces emplois protégés repose en partie sur l'aide au poste de l'Agence régionale de santé (ARS), qui couvre quatre-vingt pour cent du coût salarial. L'Esat doit toutefois trouver son équilibre économique via la vente de ses services à des clients externes, ce qui implique parfois d'adapter les rythmes aux exigences du marché. Cette tension entre handicap des travailleurs et exigence client est un défi quotidien pour la direction, qui cherche à maintenir cette conjonction sans dénaturer l'objectif d'insertion.

Des initiatives comme le Duoday, journée de stage découverte en entreprise non rémunérée, permettent de renforcer cette insertion. Vingt-cinq travailleurs handicapés y ont participé récemment, rapportant une expérience positive et un sourire aux lèvres, témoignant de l'importance sociale de ces rencontres. La marque Unik s'inscrit également dans la transformation des Esat voulue par l'État, qui souhaite renforcer la formation professionnelle et favoriser la rencontre entre le milieu protégé et le milieu ouvert.

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À long terme, la validation des acquis de l'expérience permet aux travailleurs de se former et de développer leurs compétences. Nathalie, présente dans l'association depuis 1991 et à l'Esat depuis 2001, illustre la stabilité de ces emplois. Ancienne cuisinière, elle maintient un contact régulier avec les clients tout en s'adaptant à leurs demandes. Elle fait partie des membres les plus anciens, parmi ceux qui préfèrent parler de leur travail quotidien plutôt que de leur situation de handicap, valorisant ainsi leur intégration au sein de la société.