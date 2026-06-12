L'erreur fréquente en Pilates selon une kiné : manque de stabilisation

Margaux, kinésithérapeute et professeure de Pilates, révèle l'erreur la plus courante chez ses élèves : négliger la stabilisation interne au profit du mouvement visible. Elle explique comment la corriger grâce à la métaphore du verre d'eau et des conseils pour développer la conscience corporelle.

Une kinésithérapeute et professeure de Pilates, connue sous le pseudonyme @flexwithmargaux.pilates, partage dans une publication Instagram l'erreur la plus fréquente qu'elle observe chez ses élèves.

Selon elle, beaucoup se focalisent uniquement sur le mouvement visible, comme lever une jambe ou bouger un bras, en oubliant le travail de stabilisation interne qui est pourtant essentiel. Cette erreur, bien que courante, peut entraîner des compensations, des mauvaises postures et augmenter le risque de blessures. Margaux explique que le Pilates ne se limite pas à des exercices dynamiques ; il repose sur un équilibre subtil entre mobilité et contrôle.

Elle utilise la métaphore d'un verre rempli d'eau posé sur le genou : pendant les mouvements, il faut s'imaginer ne pas renverser une seule goutte. Cette image simple donne un repère concret pour orienter l'attention vers la stabilisation. Pour corriger ce manque de stabilité, Margaux recommande de se concentrer sur les sensations internes du corps pendant l'effort.

Cela implique de prendre conscience de son alignement, de la gestion des déséquilibres et de la manière dont le mouvement est exécuté sans compensations. Il ne s'agit pas d'un talent inné mais d'une compétence qui s'apprend progressivement, à condition de pratiquer régulièrement la pleine conscience corporelle. La kinésithérapeute insiste sur le fait que cette double approche - bouger tout en stabilisant - est ce qui fait la valeur du Pilates.

Elle permet non seulement de réaliser les mouvements correctement, mais aussi de renforcer en profondeur les muscles stabilisateurs, souvent négligés dans d'autres disciplines. Les bénéfices de cette correction sont nombreux : une meilleure posture, une réduction des douleurs dorsales, une amélioration de la flexibilité et une efficacité accrue des exercices. Margaux conseille également de pratiquer des exercices de base, comme le 'Pelvic Curl' ou la 'Planche modifiée', en portant une attention particulière à la respiration et à l'engagement du transverse.

Elle recommande de visualiser le verre d'eau à chaque mouvement, jusqu'à ce que la stabilité devienne un réflexe. Ce travail, bien que subtil, transforme progressivement la façon dont le corps se déplace, même en dehors des séances. En adoptant cette approche, les élèves constatent des progrès significatifs en termes de force et de coordination, tout en minimisant les risques de blessures.

Le Pilates n'est pas une simple série d'exercices à exécuter mécaniquement ; c'est une discipline qui enseigne la maîtrise du corps et de l'esprit. En corrigeant cette erreur fondamentale, on accède à une pratique plus sécuritaire et plus enrichissante. Margaux conclut : 'Sans cette stabilité, on se place mal, on compense et on risque de se faire mal. Mais quand on apprend à stabiliser, chaque mouvement devient un pas vers une meilleure santé et un bien-être durable.

' Pour intégrer cette habitude, il est conseillé de commencer par des séances courtes, en se concentrant sur la qualité plutôt que la quantité, et de solliciter l'avis d'un professionnel si nécessaire





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