L'érotisme féminin : des classiques aux contemporains

Un tour d'horizon des plus beaux livres érotiques écrits par des femmes, explorant la profondeur et la complexité de l'érotisme féminin.

Le genre littéraire érotique a longtemps été dominé par un seul modèle : l'homme. Dans les rayons des bibliothèques, on trouvait uniquement des noms masculins comme Pierre Choderlos de Laclos, le Marquis de Sade, Gustave Flaubert ou Guy de Maupassant. Les écrits féminins, souvent clandestins, étaient rares. On peut mentionner la plume libertine de Félicité de Choiseul-Meuse, mais son existence est incertaine.

Même après la libération des mœurs et la fin de la censure, les publications érotiques féminines n'attiraient guère les éditeurs. Il fallut attendre le XXe siècle et des écrivaines pionnières pour que ces récits sortent de l'ombre. À travers leurs dialectes délicats et insolents, l'érotisme se renouvelle jusqu'à s'épanouir en dehors du regard masculin au XXIe siècle. Les descriptions des émois sexuels ne sont plus seulement organiques, comme pouvaient l'être les écrits fantasmatiques de ces messieurs, mais gagnent en profondeur et en complexité. Des classiques ravageurs aux contemporains plus inventifs, mais dont la grâce transgressive est tout autant puissante, voici un tour d'horizon des plus beaux livres érotiques à lire pour le plaisir de (se) troubler.Emmanuelle Arsan de Camille Moreau Ecrit par Emmanuelle Arsan à l'aube des années 1960, l'histoire d'Emmanuelle conte le parcours sentimental et sexuel d'une jeune femme de 19 ans, qui part à Bangkok en Thaïlande pour retrouver son mari diplomate. Fruit de son succès autant que du parfum de son scandale, le livre a donné lieu à de multiples adaptations, dont la plus célèbre fut certainement celle de 1974, version dirigée par Just Jaeckin et interprétée par Sylvia Kristel alors inconnue. Au mois de septembre dernier, Audrey Diwan proposait sa propre version du personnage, incarné cette fois-ci par l'envoûtante Noémie Merlant. L'autrice française Camille Moreau, spécialiste de la littérature érotique féminine, en a, quant à elle, profité pour partir sur les traces du pseudonyme et des personnes qui en l'ont usé. Vénus Erotica de Anaïs Nin Longtemps mis en sommeil, Vénus Erotica (1977) rend particulièrement compte du talent et de l'audace romanesque d'Anaïs Nin. En faisant de son livre un recueil de nouvelles érotiques, l'écrivaine franco-cubaine – qui évolue dans un monde d'hommes, où seules les histoires masculines séduisent les éditeurs - participe à libérer la sexualité féminine de ses tabous. Elle s'inspire de ses propres histoires et explore les plaisirs charnels autant que sa soif d'amour. Elle mène sa vie comme elle l'entend, à la force de sa littérature et de ses rencontres, à commencer par celle avec Henry Miller. Pour l'anecdote, le premier ouvrage d'Anaïs Nin n'est autre qu'un essai sur un spécialiste du genre érotique, D.H. Lawrence. Dans le jardin de l’ogre de Leïla Slimani Premier roman de Leïla Slimani, Dans le jardin de l'ogre (2014) étend l'histoire grisante d'Adèle Robinson, une femme perdue et insatisfaite dans sa relation conjugale. Rongée par ce vide, elle multiplie les ébats sexuels jusqu'à l'addiction, à la recherche de la fièvre amoureuse et du lâcher prise. Mêlant le désespoir à l'érotisme, l'autrice franco-marocaine, lauréate du prestigieux Goncourt 2016, révèle en beauté sa prose fine et sensuelle, juste et amère. Ravages de Violette Leduc Pensé comme un roman de formation et d'émancipation, le livre retrace l'itinéraire amoureux de Thérèse, l'alter ego de la romancière Violette Leduc, de l'adolescence à la maturité. Jugé obscène, Ravages est censuré en 1955 et paraît amputé des cent cinquante premières pages, mais aussi de plusieurs passages clés (les scènes du taxi, de la chambre d'hôtel et de l'avortement final). “C'est un assassinat” pour Violette Leduc. La censure déséquilibre l'ouvrage et en modifie la portée. Ravages est, selon elle, un roman mort-né. En 2023, le livre ressort dans une version restaurée, annotée et augmentée des passages censurés, repérés à l'encre violette. L’Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence “L’obscénité n’apparaît que si l’esprit méprise et craint le corps, si le corps hait l’esprit et lui résiste”, écrit D.H. Lawrence, dans l’incipit de L’Amant de Lady Chatterley. À sa parution en 1928, l’ouvrage secoue l'Angleterre et ses alentours par sa langue douce-amère sans retenue, son histoire d'amour interdite et ses passages charnels décrits avec authenticité. L'adultère (le livre conte les aventures amoureuses et sexuelles d'une jeune aristocrate mariée à un baron infirme qui entame une liaison avec son garde-chasse) y est notamment exposé sans jugement, ni complaisance, la plume de l'écrivain servant seulement à la beauté d'une romance sensuelle libérée de toute honte.





