L'érosion du littoral menace les côtes normandes

Des glissements de terrain à Port-en-Bessin-Huppain et Villerville font craindre pour l'avenir du tourisme et la sécurité des habitants.

Hier, les communes d'Etretat, Le Tréport et Fécamp en Seine-Maritime étaient déjà victimes de l' érosion du littoral . Dorénavant, les communes de Port-en-Bessin-Huppain et Villerville dans le département du Calvados s'ajoutent à cette liste. Le département est confronté depuis quelques jours à une série d'éboulements de terrain. Un premier glissement de terrain a eu lieu le 27 janvier à Villerville , au niveau du hameau du Grand Bec.

Un autre éboulement d'une partie de falaise a frappé la commune de Port-en-Bessin-Huppain le samedi 1er février. Conséquence directe : le Calvados est contraint de fermer successivement l'accès à ses plages, ce qui suscite des interrogations et de l'inquiétude. Selon Le Parisien, les tempêtes de janvier ont dévasté les côtes normandes. Pour l'instant, l'urgence est de protéger les populations. « À ce stade, l'accès à la mer est fermé pour une durée indéterminée et il ne rouvrira pas à court terme », a déclaré le maire de Villerville, Michel Marescot au Parisien. Après l'éboulement du 31 janvier, survenu à moins de sept mètres des habitations dans certaines zones, toutes les précautions sont prises envers les habitants, qui sont priés d'être prudents et attentifs. Si aucune évacuation n'a été ordonnée, le doute persiste, comme pour Sophie, restauratrice dans la région. Au Parisien, elle exprime son inquiétude pour l'avenir du tourisme et la fréquentation de son établissement, lorsque la haute saison débutera : «Il faut absolument qu'on trouve des solutions techniques et qu'on rassure les gens pour les mois qui viennent. Sinon, c'est sûr qu'on va perdre du monde ». L'érosion du littoral est préoccupante. À Villerville, des mesures ont été prises et des travaux de protection des falaises ont été entrepris afin de limiter les risques d'éboulement. « Le chantier a permis d'éviter une situation pire que celle que nous connaissons », précise Michel Marescot. Pourtant, ces rénovations n'empêchent pas d'autres affaissements : « les éboulements ne sont pas liés les uns aux autres », poursuit le maire du village. Un budget estimé à plus de huit millions d'euros, qui n'a pas mis fin à tous les risques naturels. Les plages restent fermées pour le moment. Les promenades maritimes ont été suspendues, laissant planer sur les habitués et les vacanciers de nombreux doutes sur l'avenir de leur littoral





Le_Figaro

Érosion Du Littoral Glissements De Terrain Calvados Villerville Port-En-Bessin-Huppain Tourisme Normandie

