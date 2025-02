L'ère des sacs pour hommes a débuté : Le Super Bowl 2025 en témoigne !

Le sac à main pour homme a pris la vedette lors du Super Bowl 2025, avec les célébrités masculines arborant des modèles XXL de luxe. Des athlètes comme Travis Kelce et DeAndre Hopkins aux rappeurs comme A$AP Rocky, les hommes s'affranchissent des sacs utilitaires pour opter pour des accessoires plus stylisés et raffinés, affirmant ainsi leur individualité et leur goût pour le luxe.

Le sac à main pour homme a été la star du Super Bowl 2025 . Alors que les athlètes professionnels des Kansas City Chiefs et des Philadelphia Eagles pénétraient dans le stade, il était impossible de ne pas remarquer les tenues des célébrités présentes. Des formats XXL, les stars de la discipline tels que Travis Kelce et DeAndre Hopkins sont apparus avec leurs plus belles tenues, chacune étant ponctuée d'un sac à main de luxe taille XXL.

Travis Kelce a arboré un sac de voyage Ami, tandis que Hollywood Brown a opté pour un modèle Louis Vuitton à poignée supérieure monogrammée. DeVonta Smith portait une pochette Goyard XXL glissée sous son bras. C'est officiel : nous sommes entrés dans l'ère des sacs pour hommes. Les célébrités masculines, qu'elles soient athlètes ou rappeurs, adoptent avec enthousiasme les « power bags ». Ces accessoires de mode, allant des sacs fourre-tout aux modèles de sport luxueux, incluent des modèles imposants comme des Birkin de Hermès encore plus grands. Le sac rose d'A$AP Rocky Certes, les hommes ont la mauvaise réputation de porter des sacs extrêmement pragmatiques (s'il vous plaît, plus de mallette déglinguée ou de sac à dos miteux), mais de plus en plus de célébrités osent affirmer leur style et leur approche des accessoires, et en particulier des sacs. La preuve le sac Bottega Veneta rose layette d'A$AP Rocky. Un sac aux inflexions résolument féminines, mais qui, porté avec un blazer et un jean, prend une toute nouvelle dimension. Que raconte cette nouvelle volonté d'arborer un sac à main masculin original ? D'une part, que l'expression de soi dans la mode se libère, mais aussi que les hommes sont désormais prêts à investir dans des pièces plus chères et plus raffinées. Quoi qu'il en soit, il est agréable de constater que les hommes commencent enfin à se débarrasser de leurs pochettes et des sacs à dos basiques qu'ils portaient depuis l'université. Cela dit, rien ne vous oblige à vous ruiner en sacs de marque, l'enjeu reste de s'amuser





