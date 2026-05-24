L'équipe Lafonta-Bourre en finale de la 13e saison de 'La Meilleure Boulangerie de France'

Amaury Lafonta, chef pâtissier et gagnant du championnat du monde de pâtisserie 2023, s'est installé à La Rochelle en 2024. Il concourt en finale avec son associé Timoté Bourre, Meilleur apprenti de France boulanger en 2019. Leur objectif : décrocher le titre de meilleure boulangerie de France.

Amaury Lafonta, chef pâtissier installé à La Rochelle depuis 2024 et gagnant du championnat du monde de pâtisserie en 2023, participe en finale de la 13e saison de 'La Meilleure Boulangerie de France' sur M6 avec son associé Timoté Bourre, Meilleur apprenti de France boulanger en 2019.

Leur objectif : décrocher le titre de meilleure boulangerie de France. La finale se déroulera du 25 au 29 mai, avec des émissions à 18 h 30. Les réseaux sociaux sont chargés de leur fierté de représenter La Rochelle, l'île de Ré et leur savoir-faire en cuisine





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gastronomie Finaliste 'La Meilleure Boulangerie De France' Chef Pâtissier Amaury Lafonta Titre 'Meilleure Boulangerie De France' Chef Boulanger Timoté Bourre Saison 13 'La Meilleure Boulangerie De France' Participation Au Titre 'Meilleure Boulangerie Français De La La Rochelle Raolement Du Pays De La Loire En Finale Dans Les Côtes Des Blanches-Côte En Région Poitou-Charentes Riche De Leurs Réseaux Sociaux Olivier Roy Et Nicolas Le Cleac'h Wenn SL Presse Quotidienne Actualité Barne De Cuisine Gustav Adolf Paul Cuissons Meilleures Boulangeries De France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giro : Le classement après la 13e étapeAlberto Bettiol (XDS Bettiol) lève les bras à Verbania, devant Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Afonso Eulalio conserve son Maillot Rose avant l'étape de montagne samedi

Read more »

Giro 2026 : le classement de la 13e étape remportée par Alberto BettiolXDS Astana signe sa troisième victoire du Tour d'Italie 2026 avec le succès d'Alberto Bettiol. Présent dans l'échappée, il a placé une seule attaque, décisive, dans la dernière montée pour s'envoler vers la victoire.

Read more »

Alberto Bettiol revit sa gloire en gagnant la 13e étape du GiroAlberto Bettiol, qui ne perdait plus qu'un succès depuis 698 jours, a remporté la victoire lors de la 13e étape du Giro, après avoir filé en solitaire sur une rude côte d'Ungiasca.

Read more »

EN IMAGES Coupe de France 2026 : Du Stade de France à Lens et Bollaert, la …Le Racing Club de Lens a décroché sa première Coupe de France en battant Nice, vendredi soir au Stade de France

Read more »