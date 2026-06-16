L'équipe irakienne, composée de joueurs issus de la diaspora, s'apprête à affronter la Norvège à la Coupe du monde. Avec une forte influence scandinave, les joueurs ont appris à faire nation dans la douleur, héritage de la guerre.

L'équipe irakienne, composée de joueurs issus de la diaspora, s'apprête à affronter la Norvège à la Coupe du monde. Avec une forte influence scandinave, les joueurs ont appris à faire nation dans la douleur, héritage de la guerre.

L'un d'eux, Aimar Sher, a grandi en Suède et a porté les couleurs du pays chez les jeunes. Il n'est pas un cas isolé, car parmi les 26 retenus par Graham Arnold, 12 ont grandi en Europe, dont 8 en Scandinavie. La plupart sont issus de minorités ethniques et/ou religieuses, qui ont fui les exactions du régime de Saddam Hussein puis la guerre.

Kevin Yakob, né en Suède et récent champion du Danemark avec Aarhus, développe : 'On a appris le football de manières différentes, et quand on se réunit, on se bat pour la même cause, notre pays. Dans le groupe, on ne se pose pas la question des origines, ou de quoi que ce soit d'autre : on n'a qu'une nation, une direction commune.

' Cette génération irakienne a appris à faire nation, malgré les difficultés, et est prête à affronter la Norvège ce mercredi à minuit





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