L'Équipe Féminine d'Eurinvest by Albi Vélo Sport Lance Sa Saison 2025 avec des Ambitions Tournées vers le Haut

L'équipe féminine de vélo 'Eurinvest by Albi Vélo Sport' a débuté sa saison 2025 avec un stage de préparation à Playa Del Aro, en Espagne. L'équipe, dirigée par Claudia Carceroni Gilles, affiche un effectif fourni et de qualité, avec un mélange de coureuses expérimentées et de jeunes talents prometteuses. Le stage en Espagne marque le début d'un année riche en compétitions pour l'équipe, qui vise de nouvelles performances après une 8e place lors de la Coupe de France l'année dernière.

L'équipe féminine de vélo 'Eurinvest by Albi Vélo Sport ' a lancé sa saison 2025. Dimanche matin, les coureuses ont pris la route pour se rendre à Playa Del Aro, près de Gérone, pour un périple en trois étapes, en guise de préparation pour le stage traditionnel de mi-février. Ce stage s'effectue dans le cadre du quarantième anniversaire du jumelage entre les villes d'Albi et Gérone où un accueil officiel est prévu par la municipalité catalane.

Ce début d'année s'annonce sous les meilleurs auspices pour l'équipe albigeoise inscrite en Nationale 2, l'antichambre avec la N1 des clubs professionnels. 'On ne va pas avoir trop le temps de profiter de la plage', précise en souriant, Manon Souyris, ancienne professionnelle qui a décidé de transmettre son expérience du haut niveau à l'équipe. 'J’ai envie de rendre ce que m’a donné ce club où j’ai signé ma première licence'. Claudia Carceroni Gilles, manager et directrice sportive, affiche aussi un large sourire devant l’effectif fourni et de qualité de l’équipe. 'On a obtenu la 8e place de la Coupe de France l’an dernier et on espère faire encore mieux cette année avec un mélange de coureuse expérimentée et de jeunes cyclistes prometteuses. Avoir une équipe de 19 coureuses, c’est assez rare. C’est un luxe de pouvoir faire une sélection'.Mais la directrice sportive sait que les équipes professionnelles ont un œil sur ses futures championnes. Néanmoins, la région semble être un beau vivier pour le cyclisme féminin. 'C’est sans doute l’effet Tour de France féminin'. L’équipe Albigeoise rassemble en effet des coureuses issues de toute la région. Elle a également recruté deux étrangères ; une championne brésilienne de 16 ans montée en junior cette année ainsi qu’une jeune israélienne de 18 ans. Autre talent dans l’équipe, Fanny Estivals, 23 ans, qui a démarré la compétition l’an passé. Une première année immédiatement marquée par une 11e place en nationale et meilleure coureuse d’Occitanie. Lorsqu’elles rentreront de Gérone, les représentantes féminines d’Albi participeront à leur première compétition le 22 février en Vendée. Elles s’aligneront ensuite le 2 mars pour la première manche de la Coupe de France qui en compte 5. Une première manche qui se déroulera à Carlus, en terre tarnaise. De quoi donner un peu plus envie aux féminines d’Eurinvest by Albi Vélo Sport de briller





