L'équipe féminine d'Eurinvest by Albi Vélo Sport lance sa saison 2025 à Gérone

L'équipe féminine de cyclisme « Eurinvest by Albi Vélo Sport » a démarré sa saison 2025 avec un stage à Gérone, en Espagne. Cet événement marque le quarantième anniversaire du jumelage entre les villes d'Albi et Gérone. L'équipe, composée de 19 coureuses, s'entraîne dur pour viser de nouveaux succès après une 8e place à la Coupe de France l'année dernière.

Saison 2025 ouvre ses portes pour l' équipe féminine de cyclisme « Eurinvest by Albi Vélo Sport ». Dimanche matin, des coureuses ont pris la route, installées sur leurs vélos, pour se rendre à Playa del Aro, près de Gérone . Un périple en trois étapes, en guise de mise en bouche, pour le stage traditionnel de mi-février. Ce stage a lieu dans le cadre du quarantième anniversaire du jumelage entre les villes d'Albi et Gérone , où une réception officielle est prévue par la municipalité catalane.

Ce début d'année s'annonce sous les meilleurs auspices pour l'équipe albigeoise inscrite en Nationale 2, l'antichambre de la N1 des clubs professionnels. « Nous n'aurons pas trop le temps de profiter de la plage », précise Manon Souyris, ancienne professionnelle, avec un sourire. Elle a décidé de transmettre son expérience du haut niveau à l'équipe. « J'ai envie de rendre ce que m'a donné ce club où j'ai signé ma première licence ». Claudia Carceroni Gilles, manager et directrice sportive, affiche également un large sourire face à l'effectif fourni et de qualité de l'équipe. « On a obtenu la 8e place de la Coupe de France l'an dernier et on espère faire encore mieux cette année avec un mélange de coureuses expérimentées et de jeunes cyclistes prometteuses. Avoir une équipe de 19 coureuses, c'est assez rare. C'est un luxe de pouvoir faire une sélection ». Mais la directrice sportive sait que les équipes professionnelles ont un œil sur ses futures championnes. Néanmoins, la région semble être un beau vivier pour le cyclisme féminin. « C'est sans doute l'effet Tour de France féminin ». L'équipe Albigeoise rassemble en effet des coureuses issues de toute la région. Elle a également recruté deux étrangères : une championne brésilienne de 16 ans montée en junior cette année ainsi qu'une jeune israélienne de 18 ans. Autre talent dans l'équipe, Fanny Estivals, 23 ans, qui a démarré la compétition l'an passé. Une première année immédiatement marquée par une 11e place en nationale et meilleure coureuse d'Occitanie. Lorsqu'elles rentreront de Gérone, les représentantes féminines d'Albi participeront à leur première compétition le 22 février en Vendée. Elles s'aligneront ensuite le 2 mars pour la première manche de la Coupe de France qui en compte 5. Une première manche qui se déroulera à Carlus, en terre tarnaise. De quoi donner un peu plus envie aux féminines d'Eurinvest by Albi Vélo Sport de briller.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cyclisme Féminine Équipe Eurinvest By Albi Vélo Sport Gérone Stage Coupe De France Nationale 2

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Albi lance sa charte de la rue pour un meilleur partage de l'espace publicLa ville d'Albi a mis en place une charte de la rue afin de promouvoir le respect mutuel entre les différents usagers de la route. Ce guide de 16 pages, disponible en ligne et dans certains lieux publics, présente de nombreux cas de figure avec des conseils et des obligations à respecter. L'objectif est d'inciter les citoyens à une meilleure cohabitation et à une utilisation responsable de l'espace public.

Lire la suite »

Gérone replonge contre le Séville FC malgré un nouveau penalty arrêté par Paulo GazzanigaParfaitement lancé et devant au score à la pause, Gérone a été renversé par le Séville FC (1-2), ce samedi. Paulo Gazzaniga a stoppé un quatrième penalty cette saison, en vain.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 29 janvierNotre pronostic : Arsenal gagne à Gérone (1.60)

Lire la suite »

Arsenal : l'annonce fracassante d'Arteta sur son avenirAvant de se déplacer à Gérone, Mikel Arteta a fait une déclaration fracassante sur son avenir.

Lire la suite »

Albi se Lance dans la Création d'une Nouvelle Auberge de JeunesseLa ville d'Albi étudie la création d'une nouvelle auberge de jeunesse pour compléter son offre hôtelière et répondre aux besoins des jeunes et des familles.

Lire la suite »

Albi s’apprête à accueillir une nouvelle auberge de jeunesseLa ville d’Albi lance une étude pour la création d’une auberge de jeunesse, un maillon manquant dans son offre hôtelière. L’objectif est de répondre aux besoins des jeunes, des familles et de promouvoir les valeurs de partage, de durabilité et d’écoresponsabilité.

Lire la suite »