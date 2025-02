L'équipe fanion du FC Pamiers reprend la compétition ce samedi

L'équipe fanion du FC Pamiers reprend la compétition en championnat régional 3 samedi 8 mars. Les réserves seniors, le FCP 2 et le FCP 3, sont engagées en Coupe d'Ariège 1 et 2. Chez les jeunes, l'école de football du FC Pamiers est également active ce week-end avec plusieurs matchs à disputer en Coupe d'Occitanie et des plateaux éducatifs.

L'équipe fanion du FC Pamiers se repose et reprendra la compétition en championnat régional 3 samedi 8 mars avec la réception de La Crémade. Les réserves seniors, le FCP 2 et le FCP 3, sont engagées en Coupe d'Ariège 1 et 2. Le FCP 2 recevra aujourd'hui Saint-Jean-du-Falga à 18 heures sur le terrain honneur Châtaigneraie. Une belle affiche en perspective pour les huitièmes de finale de cette épreuve toujours intéressante à disputer.

Les deux formations voisines se connaissent bien, évoluent chacune en championnat niveau départemental 1 et devraient donner une bonne réplique sur le terrain. Une rencontre ouverte est donc attendue entre deux équipes qui vont tenter d'aller le plus loin possible en Coupe d'Ariège. Le FCP 3 accueillera demain Laroque-d'Olmes 2 à 15 heures sur le même terrain pour le programme de la Coupe d'Ariège seniors 2. Chez les jeunes, l'école de football du FC Pamiers est également active ce week-end. Le coup d'envoi sera donné en début d'après-midi (14 heures, terrain honneur Châtaigneraie) pour les U15 qui recevront Albi en huitième de finale de la Coupe d'Occitanie. Toujours pour cette même Coupe d'Occitanie, les U18 sont en grande forme et se déplaceront demain matin à Castelmaurou (11 heures) pour disputer le huitième de finale face à la formation Espoir FC de la Vallée. Les Appaméens ont les moyens de réaliser un résultat positif en Haute-Garonne et ainsi s'ouvrir les portes des quarts de finale de la Coupe régionale. Les U14 territoire se déplaceront cet après-midi à Foix face à l'entente Pyrénées Football (15 heures). Chez les plus jeunes catégories, plusieurs plateaux éducatifs sont organisés à Belpech, Saint-Jean-du-Falga, La Tour-du-Crieu, Varilhes, Les Pujols et sur le complexe sportif de la Châtaigneraie à Pamiers (plaine 1 et 2, quatre terrains).Les U12 participeront au tournoi à Perpignan. Toujours chez les footballeurs en herbe, et après le succès de l'an dernier, le challenge Iliam revient pour une seconde édition les 15 et 16 février au stade Vernet Salanque à Perpignan. Les U12 du FC Pamiers vont participer à cette compétition qui rassemble les toutes bonnes équipes régionales avec beaucoup de formations issues de la région Languedoc Roussillon. Ce tournoi est organisé par le club du Sporting Perpignan Nord. Cette année, ce sont encore plus de jeunes talents, avec des centaines de joueurs, qui se mesureront sur les terrains pour un week-end de football bien rempli. 16 équipes U12 s'affronteront le samedi 15 février et 16 équipes U13 en découdront le dimanche 16 février. Bref, de nombreuses rencontres à suivre dans une ambiance qui se veut à la fois sportive et conviviale. Pour conclure et dans le cadre du programme de performance fédéral, les animations autour du ballon rond se poursuivent. Une sélection départementale de jeunes footballeurs catégorie U13, dont plusieurs espoirs du FC Pamiers, avait rendez-vous mercredi 12 février sur le terrain synthétique de la Tour-du-Crieu. Maîtrise de balle, jeu du carré, oppositions et divers exercices au menu. C'était le dernier rassemblement avant un stage régional programmé le 21 et 22 février à Castelmaurou





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

FC Pamiers Football Championnat Coupe Jeune École De Football U15 U18 U14 U12

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tonneins XIII surprend les Loups de PamiersUn match imprévisible et disputé entre Pamiers et Tonneins XIII voit la victoire s'imposer aux visiteurs sur le score de 14 à 6.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »