L'équipe est remontée en puissance après la déconvenue à Montauban

Les joueurs du SUA ont répondu présents après la contre-performance à Montauban, en s'imposant face à Béziers. Ils ont montré un engagement accru, une défense solide et ont tiré profit des occasions offertes par le terrain. Le staff a durci le ton, incitant les joueurs à se reprendre en main. Cette victoire, bien que ne changeant pas leur position au classement, offre un soulagement et une confiance accrue pour les matchs importants à venir.

On attendait une réaction de votre part au niveau de l’état d’esprit après la contre-performance à Montauban. On peut dire que vous avez répondu présent ? On n’aurait pas gagné ce match sans cela. On s’était promis de se retrouver à ce niveau-là. On peut dire qu’on a joint nos paroles à nos actes. Comment expliquez-vous, justement, cette différence d’engagement entre Sapiac et ce vendredi soir ? On a failli le week-end dernier.

On a été pris, on s’est mis dans des situations délicates un peu bêtement. On a pris des points trop tôt. Ce vendredi soir, le terrain nous a permis de mettre plus de pression sur l’adversaire. Par ailleurs, on marque trois points dès le début. C’est très important dans l’idée de conquérir sur l’entame de match. Le week-end dernier, on a échoué, la pénalité n’est pas passée, et de suite, on a encaissé des points derrière. Parfois, la physionomie de match ne tourne pas à votre avantage. 'L’équipe n’a jamais cessé d’entreprendre' Le staff a durci le ton, cela a pu jouer également ? Aussi, oui. Cette mobilisation, cette colère. Les gars ont eu honte. On n’en menait pas large, on rasait les murs. Le président, également, nous a rappelé ce pour quoi on était là et ce que représentait le SUA. La chance qu’on a, c’est que cette déconvenue est survenue à l’extérieur. Revenons à la rencontre. À treize contre quinze, vous n’avez pas encaissé de points. Est-ce que ce fut un tournant ? Peut-être un des tournants, oui. Ce qui a été assez révélateur, c’est que l’équipe n’a jamais cessé d’entreprendre, et de mettre la pression sur l’adversaire. Malheureusement, notre numéro dix n’a pas été en réussite. Malgré cela, on n’a jamais baissé les bras. On a certes fait un jeu assez minimaliste, mais le contexte demandait ces options-là. On sait que Béziers est une équipe qui joue beaucoup, qui a l’habitude de relancer. L’état de la pelouse a aussi été une force pour nous. Ils ont eu un peu plus de mal à faire des crochets, à se faire des passes. 'C’est bon pour la confiance' Saviez-vous au coup d’envoi de la rencontre que vous étiez quinzième et donc barragiste suite à la victoire de Valence-Romans face à Biarritz ? On ne savait pas, non. Mais quatorzième ou quinzième, cela ne changeait rien au problème. Il fallait gagner. La victoire de ce vendredi soir ne change rien, elle nous donne juste un peu de répit pour notre conscience. Mais la tension est toujours présente pour préparer le match du week-end prochain face à Aurillac. Justement, Aurillac, Valence-Romans et Nice. Vous allez enchaîner trois matchs capitaux en vue du maintien… Carrément, ce sont nos concurrents directs. Ce qui est bien ce vendredi, c’est qu’on a battu une équipe du Top 6. C’est bon pour la confiance de l’équipe. Mais notre objectif reste le maintien, il faudra donc être performant face à ces trois équipes. À ce titre, votre défense aperçue ce vendredi soir est une base solide pour la suite ? C’est une des bases. Cela nous apporte de la confiance pour travailler dans la semaine, mais cela ne donne pas pour autant des garanties pour le match contre Aurillac





