L'équipe de France se déplace à Lille pour affronter l'Irlande du Nord dans un ultime match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Cette rencontre permettra à Didier Deschamps d'effectuer une ultime revue d'effectif face à un adversaire qui ne participera pas à la Coupe du monde.

L'équipe de France se déplace à Lille , ce lundi 8 juin, pour affronter l'Irlande du Nord dans un ultime match de préparation avant la Coupe du monde 2026.

Cette rencontre permettra à Didier Deschamps d'effectuer une ultime revue d'effectif face à un adversaire qui ne participera pas à la Coupe du monde. Les Bleus auront droit à un dernier test à huit jours de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Le but étant d'affiner les derniers réglages, face à un adversaire plus modeste que la Côte d'Ivoire.

Après la défaite face aux Ivoiriens, une victoire est attendue dans le camp de l'équipe de France, pour prendre une bonne dose de confiance avant de s'envoler pour Boston, lieu de villégiature des Bleus pour le Mondial. Pour rappel, Deschamps et ses hommes entreront en lice mardi 16 juin pour leur premier match de poule face au Sénégal.

Cette rencontre aura lieu à Lille, au stade Pierre-Mauroy, et les joueurs parisiens qui avaient disputé la finale de la Ligue des champions seront présents, comme Désiré Doué et Ousmane Dembélé, ainsi que le défenseur d'Arsenal, William Saliba. Le déplacement de l'équipe de France fait polémique avant le début de la Coupe du monde 2026, mais les joueurs sont prêts à donner le maximum pour leur équipe.

La Coupe du monde 2026 est à portée de main, et les Bleus sont déterminés à la remporter





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