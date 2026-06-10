L'équipe de France s'installe aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026

L'équipe de France a posé ses valises aux États-Unis, à Boston, où elle espère passer plus d'un mois. Sa Coupe du monde débute le 16 juin face au Sénégal. L'avion transportant les joueurs de l'équipe de France a atterri mercredi à Boston où ils établiront leur camp de base pour le Mondial 2026. Les Bleus et leur encadrement, emmené par le sélectionneur Didier Deschamps, avaient décollé de l'aéroport du Bourget vers 14 h (heure de Paris). Ils se sont posés sur le tarmac de l'aéroport de Boston Logan aux alentours de 16 h locales et devaient gagner ensuite l'hôtel Four Seasons, en plein centre-ville, où ils séjourneront durant la compétition. Après leur installation, une légère séance en salle est prévue à l'intérieur de l'établissement. Les Bleus s'entraîneront les jours suivants sur les terrains du campus de l'université de Bentley à Waltham, ville du Massachusetts située à environ 17 km de Boston. Le premier match de la France à la Coupe du monde est programmé mardi contre le Sénégal à East Rutherford (New Jersey) dans le groupe I. Elle affrontera ensuite l'Irak, le 22 juin à Philadelphie, puis la Norvège, le 26 juin à Foxborough (Massachusetts) pour boucler le premier tour de la compétition.

L'équipe de France a posé ses valises aux États-Unis , à Boston , où elle espère passer plus d'un mois. Sa Coupe du monde débute le 16 juin face au Sénégal.

L'avion transportant les joueurs de l'équipe de France a atterri mercredi à Boston où ils établiront leur camp de base pour le Mondial 2026. Les Bleus et leur encadrement, emmené par le sélectionneur Didier Deschamps, avaient décollé de l'aéroport du Bourget vers 14 h (heure de Paris).

Ils se sont posés sur le tarmac de l'aéroport de Boston Logan aux alentours de 16 h locales et devaient gagner ensuite l'hôtel Four Seasons, en plein centre-ville, où ils séjourneront durant la compétition. Après leur installation, une légère séance en salle est prévue à l'intérieur de l'établissement. Les Bleus s'entraîneront les jours suivants sur les terrains du campus de l'université de Bentley à Waltham, ville du Massachusetts située à environ 17 km de Boston.

Le premier match de la France à la Coupe du monde est programmé mardi contre le Sénégal à East Rutherford (New Jersey) dans le groupe I. Elle affrontera ensuite l'Irak, le 22 juin à Philadelphie, puis la Norvège, le 26 juin à Foxborough (Massachusetts) pour boucler le premier tour de la compétition





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