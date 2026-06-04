L'équipe de France s'incline face à la Côte d'Ivoire à douze jours de la Coupe du monde

L'équipe de France a concédé une défaite inquiétante contre la Côte d'Ivoire, jeudi 4 juin à Nantes, à douze jours de son entrée en lice à la Coupe du monde. Les Bleus ont été renversés en seconde période après avoir pris l'avantage au score en première période.

L'équipe de France s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire à douze jours de son entrée en lice à la Coupe du monde. Devant à la mi-temps grâce à un bonbon de Rayan Cherki , l'équipe de France s'est éteinte en seconde période et concède une défaite inquiétante contre la Côte d'Ivoire, jeudi 4 juin à Nantes.

Les Bleus sont rentrés au vestiaire avec l'avantage au score grâce à un superbe but du fantasque Rayan Cherki, effaçant deux adversaires sur un dribble avant de conclure d'une frappe croisée (45e, 1-0). Mais les nombreux changements opérés par Didier Deschamps ont fragilisé la structure, offrant aux Ivoiriens des cartouches pour revenir.

De quoi profiter à Guéla Doué, le frère de Désiré, pour remporter un face-à-face avec Mike Maignan et égaliser du plat du pied (53e, 1-1), puis à Amad Diallo pour inscrire le but de la victoire des Eléphants. Les Français, qui pourraient profiter du retour des joueurs du PSG dans le onze, devront faire beaucoup plus lundi contre l'Irlande du Nord à Lille, avant de s'envoler pour l'Amérique où les attendent les Sénégalais, pour leur entrée en lice le 16 juin à New York





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