Didier Deschamps sera en conférence de presse ce dimanche à partir de 17h. Les Bleus ont quitté Clairefontaine en milieu de matinée ce dimanche pour la dernière fois avant la Coupe du monde, puisqu'ils ne repasseront pas par les Yvelines après le match contre l'Irlande du Nord.

L'équipe de France prépare son dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Ce sera ce lundi face à l'Irlande du Nord, à Lille.

Didier Deschamps sera en conférence de presse ce dimanche à partir de 17h. Les Bleus ont quitté Clairefontaine en milieu de matinée ce dimanche pour la dernière fois avant la Coupe du monde, puisqu'ils ne repasseront pas par les Yvelines après le match contre l'Irlande du Nord. C'était donc la dernière fois que Didier Deschamps descendait les marches du château comme sélectionneur. Ousmane Dembélé débutera le match contre l'Irlande du Nord, lundi.

C'est Didier Deschamps qui l'a annoncé ce dimanche au micro de Téléfoot. Le sélectionneur a également annoncé que Désiré Doué et William Saliba n'ont pas été utilisés après la finale de la Ligue des champions. C'était normal d'avoir une récupération, a expliqué Deschamps. Le sélectionneur a également montré son rassurance au sujet de William Saliba.

Est-ce qu'il va bien ? Oui. On le gère. C'est quelque chose qu'il a depuis plusieurs semaines, mais ça ne l'a pas empêché de jouer, a précisé le sélectionneur.

Pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026, l'équipe de France affrontera l'Irlande du Nord, ce lundi (21h10), au stade Pierre-Mauroy de Lille. Pour les Bleus, le trajet depuis Clairefontaine et la région parisienne se fera en avion plutôt qu'en bus ou en train.

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport dimanche à quatre jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a incité ses joueurs concernés par le marché des transferts à clarifier leur avenir avant le début de la compétition. Ou après. Mbappé et plusieurs joueurs de l'équipe de France crispés par l'utilisation de leur image sur un site de paris sportifs.

Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé et plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France n'auraient que peu goûté l'utilisation de son image par un site de paris sportifs, à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026. Des crispations sur fond de dossier autour de la gestion des droits d'image





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