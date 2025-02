L'équipe de France dévoile sa liste pour affronter l'Italie

La liste préliminaire de 42 joueurs pour le match contre l'Italie, le 23 février, a été dévoilée. Retour de joueurs clés et changements potentiels à l'horizon.

L'équipe de France de rugby a dévoilé une liste de 42 joueurs pour préparer le troisième match du Tournoi des Six Nations, face à l' Italie le 23 février. Cette liste marque le retour de plusieurs joueurs importants comme Thibaud Flament , Gaël Fickou , Anthony Jelonch, Reda Wardi et Léo Barré , après des blessures ou absences. En revanche, Emmanuel Meafou, deuxième ligne toulousain, est forfait.

Les Bleus, désireux de rebondir après leur défaite contre l'Angleterre (26-25), devraient retrouver Marcoussis à partir de dimanche pour un stage intensif. Le groupe de 42 joueurs sera réduit à 28 en milieu de semaine avant le départ pour Rome. Les quatorze joueurs écartés pourront participer à la 17e journée de Top 14 avec leurs clubs.Le retour de Thibaud Flament, blessé au début du Tournoi, est une excellente nouvelle pour l'encadrement. Il devrait retrouver sa place en deuxième ligne, mais il ne jouera pas à côté de son coéquipier toulousain Emmanuel Meafou, absent de la liste sans explication. Le retour de Gaël Fickou, remis d'une fracture du pouce, pourrait également entraîner des changements dans le centre, où Moefana et Barassi ont débuté le Tournoi. D'autres joueurs comme Romain Taofifenua (genou), Anthony Jelonch (mollet), Reda Wardi (côtes) et Sipili Falatea (pilier droit) rejoignent également le groupe.Le retour de Léo Barré, guéri d'une commotion, ajoute une autre dimension à l'équipe. Son retour pourrait provoquer des changements dans la ligne de trois-quarts. En novembre, il avait alterné avec Romain Buros au poste d'arrière, permettant à Thomas Ramos de jouer à l'ouverture en remplacement de l'absent Romain Ntamack. Avec la suspension de Ntamack, le staff pourrait rééditer cette configuration ou maintenir la paire Jalibert (ouverture) et Ramos (arrière), comme en Angleterre. Les premiers entraînements de la semaine donneront des indices sur la composition finale de l'équipe. Outre Meafou, les absences remarquées concernent les piliers droits George-Henri Colombe et Tevita Tatafu, respectivement remplaçant lors des deux premiers matches et victime d'une blessure au genou.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby France Italie Tournoi Des Six Nations Léo Barré Gaël Fickou Thibaud Flament

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Retour Attendu de Joueurs Blessés pour le XV de France contre l'ItalieLe staff du XV de France dévoilera jeudi la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer le match contre l'Italie, le 23 février, pour la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Plusieurs joueurs blessés, comme Romain Ntamack, Gaël Fickou et Thibaud Flament, pourraient faire leur retour dans le groupe.

Lire la suite »

Italie : les compositions avec le retour de Jonny Gray (UBB)Gregor Townsend a aligné le deuxième ligne de l’UBB d’entrée face à l’Italie pour le premier match du Tournoi des Six-Nations

Lire la suite »

Retour de Taulupe Faletau : Le Pays de Galles affronte l'Italie au Stadio OlimpicoL'Italie et le Pays de Galles se rencontrent lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations au Stadio Olimpico de Rome. Le troisième ligne gallois Taulupe Faletau, absent depuis le Mondial-2023, effectue son retour tant attendu.

Lire la suite »

Osimhen vers un retour en Italie : Les 5 infos mercato de mardiOsimhen, Asencio, Félix, Milan, Real Madrid : Voici notre bulletin mercato du mardi 11 février 2025.

Lire la suite »

Retour des années 2000 : les baskets Nike P-6000 font leur grand retour !Les baskets Nike P-6000, phares des années 2000, reviennent en force et séduisent une nouvelle génération avec leur style unique et leur confort inégalé. Disponible à moins de 110 euros sur le site officiel Nike, cette paire rétro futuriste se démarque par son empeigne en mesh et cuir, ainsi que par sa semelle épaisse et crantée inspirée du running. Les acheteurs ont été nombreux à être conquis par ce modèle, lui attribuant une note de 4,8/5. Profitez de l'offre du moment et offrez-vous la paire P-6000 à 109,99 euros sur Nike.

Lire la suite »

Savoie : huit skieurs sauvés en hélicoptère entre la France et l'ItalieLe jeudi 16 janvier 2025, en début de soirée, un groupe de skieurs s'est retrouvé coincé en haute montagne. Heureusement, ils ont pu être secourus avant la nuit.

Lire la suite »