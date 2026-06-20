L'équipe de France de hockey sur gazon a dominé le Japon 4-3 en demi-finale de la Coupe des nations, samedi au Cap, pour se qualifier pour la finale du tournoi. Les Bleus affronteront l'Afrique du Sud, samedi, pour le titre.

L'équipe de France de hockey sur gazon s'est qualifiée pour la finale de la Coupe des nations en Afrique du Sud, après avoir battu le Japon 4-3 en demi-finale.

Les Bleus affronteront l'Afrique du Sud, samedi au Cap, pour le titre. Cette victoire permet à la France de réaliser une marche supplémentaire synonyme de titre et de qualification pour la Pro League, ce qui la mettrait dans des conditions idéales de préparation pour les futures échéances internationales, notamment la Coupe du Monde en août, la Coupe d'Europe en 2024 et les Jeux de Los Angeles en 2028.

La France a dominé le Japon au terme d'une demi-finale palpitante qui a vu les deux équipes être à égalité 3-3 à la mi-temps. Après un troisième quart-temps sans but, Corentin Sellier a trouvé la faille à la 53e minute pour offrir la victoire à son équipe après les buts de Victor Charlet, Xavier Esmenjaud et Timothée Clément.

L'équipe de France de hockey sur gazon a également dominé les États-Unis 4-1 et l'Irlande 2-0, et a battu l'Afrique du Sud 4-2 en poule. Les Bleus sont donc invaincus depuis le début de la Coupe des nations et sont prêts à affronter l'Afrique du Sud pour le titre





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