L'émission After Foot, qui fête ses 20 ans cette saison, a préparé de nombreuses surprises pour répondre à cette question. Les chroniqueurs de l'After, qui ont grandi avec l'émission, sont prêts à partager leurs opinions et leurs analyses sur la situation actuelle de l'équipe de France de football.

L'équipe de France de football 2026 est plus forte que celle de 2018, selon les propos de Paul Pogba. Walid et Kévin ne sont pas d'accord.

L'émission After Foot, qui fête ses 20 ans cette saison, a préparé de nombreuses surprises. Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'équipe de France de football 2026 est-elle vraiment plus forte que celle de 2018 ? Les passionnés de football se posent cette question. L'émission After Foot, qui fête ses 20 ans cette saison, a préparé de nombreuses surprises pour répondre à cette question.

Les chroniqueurs de l'After, qui ont grandi avec l'émission, sont prêts à partager leurs opinions et leurs analyses sur la situation actuelle de l'équipe de France de football. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. La folie Coupe du Monde envahit-elle déjà les Etats-Unis ? Avec Olivier Mazet, agent de basketteur dont Mohamed Diawara joueur des Knicks... l'équipe qui fait rêver New York





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