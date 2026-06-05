L'équipe de France concède une défaite inquiétante avant la Coupe du monde

L'équipe de France a concédé son premier revers dans un match de préparation à un grand tournoi sous l'ère Didier Deschamps, après avoir été renversée par la Côte d'Ivoire à Nantes, jeudi 4 juin. Le revers inattendu face à une entreprenante sélection de Côte d'Ivoire (1-2), jeudi 4 juin à Nantes.

L'équipe de France a concédé son premier revers dans un match de préparation à un grand tournoi sous l'ère Didier Deschamps , après avoir été renversée par la Côte d'Ivoire à Nantes, jeudi 4 juin.

Le revers inattendu face à une entreprenante sélection de Côte d'Ivoire (1-2), jeudi 4 juin à Nantes. Reste que les Bleus ont concédé leur première défaite en match de préparation avant un grand tournoi dans la longue ère Didier Deschamps, en revenant complètement éteints des vestiaires de la Beaujoire, malgré les assurances du sélectionneur, interrogé sur TF1, qu'il n'y avait pas d'excuses à avoir après ce résultat.

Plusieurs cadres ont ainsi été laissés au repos après la mi-temps, tandis que la première période - particulièrement rythmée - n'avait pas été de si mauvaise facture, et les cinq autres remplacements en cours de seconde période n'ont pas aidé non plus. Le staff a procédé à une large revue d'effectif, mais cela n'a pas suffi à remettre les Bleus en selle.

La sortie de cinq tauliers (Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Théo Hernandez, Michael Olise et Dayot Upamecano) a déstabilisé l'ossature collective à la pause, tandis que la défense est un vrai sujet de préoccupation. Même en première période, on a des pertes de balles qu'on doit éviter et aussi sur transitions, a souligné Tchouameni, coupable d'un ballon rendu dans les derniers mètres qui aurait pu profiter à Simon Adingra, sans un exploit du bout des doigts de Mike Maignan.

Derrière lui, n'a pas saisi l'occasion de marquer des points et en a même perdu, Dayot Upamecano devant régulièrement lui prêter main forte sur des actions chaudes. Et ce, tandis que les latéraux ont été, au mieux, neutres : entré en jeu, Lucas Digne n'a rien pu faire face aux montées de Guéla Doué, buteur puis passeur pour Amad Diallo, quand Jules Koundé a souffert face à Yan Diomandé.

Il y a deux trois choses à peaufiner, mais on reste confiants, a estimé Tchouameni, sans dramatiser. Au vu de la copie rendue, il faudra tout de même faire beaucoup mieux contre l'Irlande du Nord lundi à Lille pour se rassurer et aborder au mieux l'aventure outre-Atlantique car le programme sera toujours costaud après le Sénégal, l'Irak ayant tenu en échec l'Espagne jeudi (1-1), quand la Norvège ne cesse d'impressionner





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