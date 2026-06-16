Les Bleus ont perdu beaucoup de balle et n'ont pas créé de danger offensif en première période. Les attaquants de l'équipe de France ont tous des statistiques peu flatteuses.

L'équipe de France a connu une entame compliquée face au Sénégal lors de son premier match à la Coupe du monde 2026 à New York.

Les Bleus ont perdu beaucoup de balle et n'ont pas créé de danger offensif en première période. Les attaquants de l'équipe de France ont tous des statistiques peu flatteuses, notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui ont chacun 7 pertes de balle. Le Sénégal a tiré cinq fois, tandis que les Bleus n'ont tenté leur chance qu'à une seule reprise. Les statistiques montrent que l'équipe de France est absente devant les buts et que son secteur offensif est inactif.

La France n'a mené au score à la mi-temps qu'au cours de deux de ses sept matchs d'ouverture à la Coupe du Monde depuis l'an 2000. Les coéquipiers de Mbappé ont confirmé leurs difficultés à entamer le Mondial en première période





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Équipe De France Sénégal Kylian Mbappé Ousmane Dembélé

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avant France-Sénégal, où les Bleus se situent-ils parmi les favoris du Mondial ?Avec son quatuor offensif qui fait rêver, les Bleus entament leur tournoi ce mardi face au Sénégal avec de grandes ambitions.

Read more »

Coupe du monde 2026 : France - Sénégal, quelle tenue pour les Bleus ?Pour leur premier match de la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal, l'équipe de France jouera en bleu, sa tenue traditionnelle, tandis que les Sénégalais porteront un maillot blanc avec un col vert. La tenue alternative verte, hommage à la Statue de la Liberté, devrait être utilisée plus tard dans la phase de groupes.

Read more »

France - Sénégal : les Bleus démarrent la compétition face à des Lions de la TérangaL'équipe de France commence sa Coupe du monde face au Sénégal ce mardi soir à 21 heures, quatre ans après la désillusion en finale du Mondial qatari de 2022.

Read more »

– Sénégal : les trois joueurs qui font trembler les BleusCe mardi 16 juin au soir au MetLife Stadium de New York, les Bleus entrent en lice pour leur premier match du mondial 2026 face aux Lions de la Teranga. Sur le papier, la France fait figure de favorite, mais le Sénégal n'est pas n'importe quel adversaire. Voici trois joueurs qui peuvent faire très mal.

Read more »