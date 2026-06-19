L'équipe de football en fauteuil roulant d'Anglet termine première de sa zone lors de sa première saison

L'équipe de football en fauteuil roulant d'Anglet a connu une saison exceptionnelle en terminant première de sa zone lors de sa première participation à un championnat. Les joueurs ont fêté leur réussite lors des deux derniers matchs disputés dimanche 14 juin au gymnase du Pignada, où des ballons gonflables verts ont été jetés des tribunes. Les spectateurs ont applaudi les joueurs pour leur performance sur le terrain. L'équipe, qui évoluait en quatrième division, a su se démarquer grâce à son jeu tactique et à l'esprit d'équipe qui régnait au sein du groupe. Les joueurs, âgés de 13 à 56 ans, ont partagé leur joie et leur fierté d'avoir remporté le championnat lors de leur première saison.

L'équipe de football en fauteuil roulant d' Anglet a connu une saison exceptionnelle en terminant première de sa zone lors de sa première participation à un championnat.

Les joueurs ont fêté leur réussite lors des deux derniers matchs disputés dimanche 14 juin au gymnase du Pignada, où des ballons gonflables verts ont été jetés des tribunes. Les spectateurs ont applaudi les joueurs pour leur performance sur le terrain. L'équipe, qui évoluait en quatrième division, a su se démarquer grâce à son jeu tactique et à l'esprit d'équipe qui régnait au sein du groupe.

Les joueurs, âgés de 13 à 56 ans, ont partagé leur joie et leur fierté d'avoir remporté le championnat lors de leur première saison. Les matches de football en fauteuil roulant se jouent en équipe mixte et intergénérationnelle de quatre joueurs, dont un gardien. Les joueurs utilisent des fauteuils électriques spécifiques pour jouer, financés grâce à des aides publiques et privées. Les entraînements ont lieu le mardi et les joueurs sont très sérieux et impliqués. La saison prochaine s'annonce prometteuse pour l'équipe d'Anglet





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